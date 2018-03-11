Постная выпечка: рецепты фруктовых кексов

Предлагаем рецепты фруктовых кексов, которые заинтересуют тех, кто придерживаетесь Великого поста, или просто любит готовить вкусную и одновременно невредную выпечку,

Оказывается, что даже без яиц и молочных продуктов, выпечка может быть очень вкусной и полезной. Тесто в таких кексах растет благодаря тому, что разрыхлитель попадает в кислую среду фруктового сока − яблочного, апельсинового, вишневого и тому подобное. Читайте также: Печенье с шоколадом и кукурузными хлопьями: простой рецепт Рецепты фруктовых кексов 1. Орехово-сливовый кекс

Ингредиенты: 200 грамм муки;

180 грамм сахара;

50 грамм сахарной пудры;

100 миллилитров растительного масла;

100 миллилитров яблочного сока;

100 грамм сливового джема;

100 грамм грецких орехов;

0,5 чайной ложки соды;

щепотка соли. Рецепт приготовления орехово-сливового кекса: 1. Смешайте сахар, соль, масло и яблочный сок. Используйте натуральный яблочный сок, осветленный и без сахара.

2. Измельчите и добавьте орехи.

3. Смешайте просеянную муку с содой. Постепенно добавляйте в смесь муку и перемешивайте, чтобы получилось однородное тесто.

4. Формы для кексов смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки. Выложите тесто в формочки на 2/3 объема и отправляйте в разогретую до 180°С духовку. Постная выпечка будет готова примерно через 30-40 минут.

5. Верхушки готовых кексов смажьте сливовым джемом и присыпьте сахарной пудрой. 2. Цитрусовый кекс с цукатами