Постная выпечка: рецепты фруктовых кексов
Предлагаем рецепты фруктовых кексов, которые заинтересуют тех, кто придерживаетесь Великого поста, или просто любит готовить вкусную и одновременно невредную выпечку,
Оказывается, что даже без яиц и молочных продуктов, выпечка может быть очень вкусной и полезной. Тесто в таких кексах растет благодаря тому, что разрыхлитель попадает в кислую среду фруктового сока − яблочного, апельсинового, вишневого и тому подобное.
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Рецепты фруктовых кексов
1. Орехово-сливовый кекс
Ингредиенты:
200 грамм муки;
180 грамм сахара;
50 грамм сахарной пудры;
100 миллилитров растительного масла;
100 миллилитров яблочного сока;
100 грамм сливового джема;
100 грамм грецких орехов;
0,5 чайной ложки соды;
щепотка соли.
Рецепт приготовления орехово-сливового кекса:
1. Смешайте сахар, соль, масло и яблочный сок. Используйте натуральный яблочный сок, осветленный и без сахара.
2. Измельчите и добавьте орехи.
3. Смешайте просеянную муку с содой. Постепенно добавляйте в смесь муку и перемешивайте, чтобы получилось однородное тесто.
4. Формы для кексов смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки. Выложите тесто в формочки на 2/3 объема и отправляйте в разогретую до 180°С духовку. Постная выпечка будет готова примерно через 30-40 минут.
5. Верхушки готовых кексов смажьте сливовым джемом и присыпьте сахарной пудрой.
2. Цитрусовый кекс с цукатами
Ингредиенты:
200 грамм муки;
100 грамм сахара;
100 миллилитров растительного масла;
1-2 апельсина;
1 лайм;
100 грамм цукатов;
100 грамм изюма;
1 чайная ложка соды;
щепотка соли.
Рецепт приготовления цитрусового кекса с цукатами:
1. Помойте изюм и запарьте кипятком на 30 минут.
2. С лайма снимите цедру. Из апельсинов и лайма выжмите сок, чтобы получился примерно 1 стакан.
3. Сахар, соль и масло разотрите в однородную массу. Добавьте цитрусовый сок.
4. Смешайте просеянную муку с содой. Постепенно добавляйте в смесь муку и замесите однородное тесто. Добавьте изюм, цукаты и цедру.
5. Формочки для маффинов смажьте маслом, посыпьте мукой и вылейте в них тесто примерно на две трети. Положите кексы в разогретую до 180°С духовку. Постная выпечка будет готова примерно за 40-45 минут.