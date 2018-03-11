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Постная выпечка: рецепты фруктовых кексов

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Постная выпечка: рецепты фруктовых кексов
Постная выпечка: рецепты фруктовых кексов / Tochka.net

Предлагаем рецепты фруктовых кексов, которые заинтересуют тех, кто придерживаетесь Великого поста, или просто любит готовить вкусную и одновременно невредную выпечку,

Оказывается, что даже без яиц и молочных продуктов, выпечка может быть очень вкусной и полезной. Тесто в таких кексах растет благодаря тому, что разрыхлитель попадает в кислую среду фруктового сока − яблочного, апельсинового, вишневого и тому подобное.

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Рецепты фруктовых кексов

1. Орехово-сливовый кекс

Ингредиенты:

200 грамм муки;
180 грамм сахара;
50 грамм сахарной пудры;
100 миллилитров растительного масла;
100 миллилитров яблочного сока;
100 грамм сливового джема;
100 грамм грецких орехов;
0,5 чайной ложки соды;
щепотка соли.

Рецепт приготовления орехово-сливового кекса:

1. Смешайте сахар, соль, масло и яблочный сок. Используйте натуральный яблочный сок, осветленный и без сахара.
2. Измельчите и добавьте орехи.
3. Смешайте просеянную муку с содой. Постепенно добавляйте в смесь муку и перемешивайте, чтобы получилось однородное тесто.
4. Формы для кексов смажьте маслом или застелите бумагой для выпечки. Выложите тесто в формочки на 2/3 объема и отправляйте в разогретую до 180°С духовку. Постная выпечка будет готова примерно через 30-40 минут.
5. Верхушки готовых кексов смажьте сливовым джемом и присыпьте сахарной пудрой.

2. Цитрусовый кекс с цукатами

Ингредиенты:

200 грамм муки;
100 грамм сахара;
100 миллилитров растительного масла;
1-2 апельсина;
1 лайм;
100 грамм цукатов;
100 грамм изюма;
1 чайная ложка соды;
щепотка соли.

Рецепт приготовления цитрусового кекса с цукатами:

1. Помойте изюм и запарьте кипятком на 30 минут.
2. С лайма снимите цедру. Из апельсинов и лайма выжмите сок, чтобы получился примерно 1 стакан.
3. Сахар, соль и масло разотрите в однородную массу. Добавьте цитрусовый сок.
4. Смешайте просеянную муку с содой. Постепенно добавляйте в смесь муку и замесите однородное тесто. Добавьте изюм, цукаты и цедру.
5. Формочки для маффинов смажьте маслом, посыпьте мукой и вылейте в них тесто примерно на две трети. Положите кексы в разогретую до 180°С духовку. Постная выпечка будет готова примерно за 40-45 минут.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Великий пост Рецепты
Источник: Tochka.net
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