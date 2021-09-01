Злоумышленник брал там брусчатку не первый день. Поэтому, вероятно, он забрал таким образом несколько десятков плиток.

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Теперь это место опасно

Об этом написал в местной группе днепрянин Владимир Бондаренко. Также в заметке были фото предполагаемого правонарушителя. Автор отметил, что теперь на этом участке можно спотыкаться и падать.

В комментариях к фото мужчины местные жители написали, что он каждый день приходит в это место. Его уже якобы прогоняли, однако пенсионер возвращается снова и снова. Для чего ему эта брусчатка – неизвестно.



Место, где злоумышленник ворует брусчатку / Фото Владимира Бондаренко

Другое хулиганство в городе

13 мая сообщили, что 17-летний подросток сломал саженцы деревьев на проспекте Александра Поля. Правоохранители установили его личность через 5 дней после совершения правонарушения.

Когда его задержали, парень сказал, что просто был пьян. В тот вечер он сломал по меньшей мере 5 деревьев, которые посадили месяцем ранее.