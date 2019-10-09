Постоянные налоговые изменения подрывают инвестиционный имидж Украины

Украина теряет инвестиционную привлекательность для зарубежных компаний из-за частых и непродуманных изменений в налоговое законодательство, в т.ч. и в части платы за недропользование – включая ренту на добычу железной руды.

Такое мнение выразил сегодня депутат Верховной Рады Андрей Николаенко, выступая на заседании рабочей группы по изменениям ренты на добычу железной руды, передает корреспондент МинПрома.

"Вы говорите о каких-то дополнительных поступлениях в бюджет (от повышения ренты) – но на самом деле есть вещи, которые стоят дороже. Это инвестиционный имидж страны", – сказал он, обращаясь к представителю Министерства финансов.

Николаенко напомнил, что нынешнее правительство во главе с Алексеем Гончаруком объявило своей целью дополнительное привлечение инвестиций в экономику Украины. Тогда как сейчас в Верховной Раде рассматривается депутатский законопроект №1210, предусматривающий в том числе резкое повышение рентных платежей за добычу железной руды.

А какие инвесторы к нам придут, если постоянно меняется налоговое законодательство – хотя было принято, что изменения не могут вноситься чаще, чем 1 раз в 5 лет? Как вы думаете, придет к нам из Канады компания Black Iron, которая хочет добывать здесь у нас железную руду, если принять то, что вы предлагаете?

– подчеркнул депутат.

Таким образом, авторы законопроекта №1210 и Министерство финансов, которое его поддерживает, подрывают усилия правительства Украины по ускорению экономического роста и привлечению дополнительных инвестиций в страну, резюмировал А.Николаенко