23:01
24 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, сегодня
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, сегодня
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Постоянные обыски и аресты: во что превратилась жизнь крымских татар, не предавших Украину

      Крым.Реалии 170 Читати новину українською

      После того, как "зеленые человечки" ворвались на территорию украинского Крыма, крымские татары разделились на два лагеря: сторонников и противников "русского мира". Были и такие, кто переехал в Крым из Москвы, в надежде устроить там свою счастливую жизнь. О том, как сложились судьбы людей, оставшихся на полуострове – расскажем далее.

      "Держу тревожный чемодан под кроватью"

      Известный крымскотатарский активист Заир Смедля, как и большинство крымских татар, не признал референдум 2014 года. За такую ​​позицию активистов преследуют, а российские спецслужбы регулярно проводят обыски в их домах.

      Читайте также: "Мы никому не были нужны", – интервью с последним законным премьером Крыма об аннексии

      Он готов к тому, что его арестуют в любую минуту. Под кроватью у него – тревожный чемодан.

      Вдруг утром придут, могут не дать времени собрать вещи. Поэтому у меня есть сумка со сменным бельем, зубной щеткой и бритвой,
      – огорошил крымскотатарский активист.


      Крымскотатарский активист Заир Смедля

      "Всем народом мы станем на колени перед Путиным"

      Еще одни крымские татары также пострадали от насильственных действий оккупационных властей. Мерьем Куку с детьми осталась без мужа – его схватили российские силовики. Хотя ее свекор в год аннексии Крыма получил награду "За возвращение Крыма", потому что был сторонником РФ.

      Мерьем вспомнила, как быстро свекор разочаровался в России, хотя еще недавно говорил: "Всем народом мы станем на колени перед Путиным, если он реабилитирует наш народ".

      Весь двор заполонили пулеметчики. Это напоминало сцену из фильма, когда бьют какого-то страшного преступника. Моего мужа, как и других, обвиняют в участии в террористической операции и попытке подготовки захвата власти РФ,
      – отметила крымская татарка.

      Свидания родным пленного дают редко, а детей к отцу не пускают вообще.


      Мерьем Куку с детьми осталась без мужа

      "Народ никто не преследует"

      Руслан Бальбек тоже крымский татарин, для него 2014 год – это момент исторического воссоединения Крыма с Россией.

      Тогда принимали судьбоносное решение, определялось будущее крымчан. Конечно, я принимал участие в референдуме,
      – сказал Руслан Бальбек.

      До 2013 года Руслан был помощником нардепа-регионала, а после аннексии – вступил в партию "Единая Россия". И всего через два месяца после того он стал вице-премьером крымского правительства. Руслан убежден, что его народ никто не преследует.


      Руслан Бальбек

      Больше – смотрите в программе.

      Ведущий программы "Крым.Реалии" – Дмитрий Евчин.

      blog_ava
      Обзор смартфона Sony Xperia 1: необычный дизайн, гейминг и интересные фишки флагмана
      сегодня
      3040
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости России Арест Крым.Реалии Референдум Крымские татары
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское кресло
      сегодня , 22:48 Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское кресло
      32
      G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      сегодня , 22:00 G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      Блог Медіа 494
      Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      сегодня , 22:00 Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      Антон Голобородько 122
      "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видео
      сегодня , 21:41 "Динамо" сенсационно сыграло вничью с "Олимпиком", команды доигрывали матч вдесятером: видео
      108
      Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      сегодня , 19:00 Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ
      Повернись живим 2049
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук