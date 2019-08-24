Постоянные обыски и аресты: во что превратилась жизнь крымских татар, не предавших Украину

После того, как "зеленые человечки" ворвались на территорию украинского Крыма, крымские татары разделились на два лагеря: сторонников и противников "русского мира". Были и такие, кто переехал в Крым из Москвы, в надежде устроить там свою счастливую жизнь. О том, как сложились судьбы людей, оставшихся на полуострове – расскажем далее.

"Держу тревожный чемодан под кроватью"

Известный крымскотатарский активист Заир Смедля, как и большинство крымских татар, не признал референдум 2014 года. За такую ​​позицию активистов преследуют, а российские спецслужбы регулярно проводят обыски в их домах.

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Он готов к тому, что его арестуют в любую минуту. Под кроватью у него – тревожный чемодан.

Вдруг утром придут, могут не дать времени собрать вещи. Поэтому у меня есть сумка со сменным бельем, зубной щеткой и бритвой,

– огорошил крымскотатарский активист.



Крымскотатарский активист Заир Смедля

"Всем народом мы станем на колени перед Путиным"

Еще одни крымские татары также пострадали от насильственных действий оккупационных властей. Мерьем Куку с детьми осталась без мужа – его схватили российские силовики. Хотя ее свекор в год аннексии Крыма получил награду "За возвращение Крыма", потому что был сторонником РФ.

Мерьем вспомнила, как быстро свекор разочаровался в России, хотя еще недавно говорил: "Всем народом мы станем на колени перед Путиным, если он реабилитирует наш народ".

Весь двор заполонили пулеметчики. Это напоминало сцену из фильма, когда бьют какого-то страшного преступника. Моего мужа, как и других, обвиняют в участии в террористической операции и попытке подготовки захвата власти РФ,

– отметила крымская татарка.

Свидания родным пленного дают редко, а детей к отцу не пускают вообще.



Мерьем Куку с детьми осталась без мужа

"Народ никто не преследует"

Руслан Бальбек тоже крымский татарин, для него 2014 год – это момент исторического воссоединения Крыма с Россией.

Тогда принимали судьбоносное решение, определялось будущее крымчан. Конечно, я принимал участие в референдуме,

– сказал Руслан Бальбек.

До 2013 года Руслан был помощником нардепа-регионала, а после аннексии – вступил в партию "Единая Россия". И всего через два месяца после того он стал вице-премьером крымского правительства. Руслан убежден, что его народ никто не преследует.



Руслан Бальбек

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Ведущий программы "Крым.Реалии" – Дмитрий Евчин.