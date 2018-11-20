19:32
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Постоянный крик ребенка: какие тревожные последствия это будет иметь

      17 Читати новину українською
      Что происходит с детьми, когда на них постоянно кричат
      Что происходит с детьми, когда на них постоянно кричат / Фото из открытых источников

      Чтобы процесс воспитания ребенка прошел успешно, родителям надо иметь немало терпения, выдержки и знаний. Если же достучаться до ребенка у вас получается только с помощью крика, значит что-то идет не так.

      Как выяснили американские ученые, постоянные крики и скандалы очень негативно влияют на психическое развитие детей, и те становятся агрессивными, чрезмерно зажатыми, неуверенными в себе, пишет La Vida Es Rica.

      Читайте также: Тревожность как угроза хорошим отношениям родителей и детей: почему это происходит и как ее побороть

      Также ресурс объяснил, как постоянный крик в доме влияет на ребенка:

      1) Поскольку наши предки использовали крик, чтобы предупредить сородичей об опасности, то, когда вы кричите на ребенка, в егоорганизме, независимо от возраста, начинает вырабатываться гормон стресса, который дает сигнал "бей или беги". В то же время тело малыша напрягается, а его мысли блокируются.

      2) Мозолистое тело ("кабель" из нервных клеток, который соединяет два полушария головного мозга) значительно уменьшается в размере, вследствие чего снижается активность в различных частях мозга, ухудшается память и внимание, а также уменьшается приток крови к мозжечка. В итоге это все приводит к потере эмоционального равновесия у детей.

      крик, батьки, діти, психологія, поведінка, здоров'я

      3) Из-за криков со стороны родителей у детей наступает депрессия, а у подростков возникают поведенческие проблемы, вследствие чего последние забрасывают учебу, вступают в конфликты с одноклассниками, начинают врать родителям. Влияют крики и на самооценку ребенка - в частности, из-за упреков он становится замкнутым, начинает думать, что его не ценят и не любят.

      Заметим, что травмы, нанесенные такими срывами, невозможно загладить подарками, объятиями и другими жестами любви, что мы обычно делаем, придя в себя.

      Напомним, ранее ресурс Здоровье 24 публиковал Топ-9 фраз для родителей, которые сделают капризного малыша послушнее.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Дети Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук