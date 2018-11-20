Постоянный крик ребенка: какие тревожные последствия это будет иметь

Чтобы процесс воспитания ребенка прошел успешно, родителям надо иметь немало терпения, выдержки и знаний. Если же достучаться до ребенка у вас получается только с помощью крика, значит что-то идет не так.

Как выяснили американские ученые, постоянные крики и скандалы очень негативно влияют на психическое развитие детей, и те становятся агрессивными, чрезмерно зажатыми, неуверенными в себе, пишет La Vida Es Rica.

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Также ресурс объяснил, как постоянный крик в доме влияет на ребенка:

1) Поскольку наши предки использовали крик, чтобы предупредить сородичей об опасности, то, когда вы кричите на ребенка, в егоорганизме, независимо от возраста, начинает вырабатываться гормон стресса, который дает сигнал "бей или беги". В то же время тело малыша напрягается, а его мысли блокируются.

2) Мозолистое тело ("кабель" из нервных клеток, который соединяет два полушария головного мозга) значительно уменьшается в размере, вследствие чего снижается активность в различных частях мозга, ухудшается память и внимание, а также уменьшается приток крови к мозжечка. В итоге это все приводит к потере эмоционального равновесия у детей.

3) Из-за криков со стороны родителей у детей наступает депрессия, а у подростков возникают поведенческие проблемы, вследствие чего последние забрасывают учебу, вступают в конфликты с одноклассниками, начинают врать родителям. Влияют крики и на самооценку ребенка - в частности, из-за упреков он становится замкнутым, начинает думать, что его не ценят и не любят.

Заметим, что травмы, нанесенные такими срывами, невозможно загладить подарками, объятиями и другими жестами любви, что мы обычно делаем, придя в себя.

Напомним, ранее ресурс Здоровье 24 публиковал Топ-9 фраз для родителей, которые сделают капризного малыша послушнее.

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