Пострадали 8 человек, из них – 5 подростков: новые детали масштабного ДТП в Одесской области

На трассе Киев – Одесса столкнулись 2 грузовика и 3 легковушки. Предварительно в результате ДТП погибли 3 человека. Недавно сообщили, что пострадавших 8, среди них – 5 несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет.

Грузовики с легковушками столкнулись 20 октября около 5 часов утра. Случилось это на 313 километре трассы Киев – Одесса. В результате аварии осложнилось движение.

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Пострадали 5 детей

В полиции говорят, что в местную больницу с места аварии доставили 8 пострадавших. Среди них есть дети в возрасте 15 и 16 лет. У всех диагностировали политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны. На месте до сих пор работает полиция, чтобы установить точное количество погибших.



В Одесской области произошло жуткое ДТП с участием 5 авто / Фото Нацполиции

Детали аварии планируют внести в Единый реестр досудебных расследований за нарушение ПДД, повлекшее смерть нескольких человек. Движение пока еще затруднено. Полиция призывает водителей по направлению к Одессе ехать по Старокиевской трассе.

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