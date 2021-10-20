Пострадали 8 человек, из них – 5 подростков: новые детали масштабного ДТП в Одесской области
Источник:Нацполиция Одесской Области
На трассе Киев – Одесса столкнулись 2 грузовика и 3 легковушки. Предварительно в результате ДТП погибли 3 человека. Недавно сообщили, что пострадавших 8, среди них – 5 несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет.
Грузовики с легковушками столкнулись 20 октября около 5 часов утра. Случилось это на 313 километре трассы Киев – Одесса. В результате аварии осложнилось движение.
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Пострадали 5 детей
В полиции говорят, что в местную больницу с места аварии доставили 8 пострадавших. Среди них есть дети в возрасте 15 и 16 лет. У всех диагностировали политравмы, ушибы, переломы, рубленые раны. На месте до сих пор работает полиция, чтобы установить точное количество погибших.
В Одесской области произошло жуткое ДТП с участием 5 авто / Фото Нацполиции
Детали аварии планируют внести в Единый реестр досудебных расследований за нарушение ПДД, повлекшее смерть нескольких человек. Движение пока еще затруднено. Полиция призывает водителей по направлению к Одессе ехать по Старокиевской трассе.
В Одесской области столкнулись 5 авто: видео
Жуткое ДТП в Одесской области: что известно
- Авария произошла возле поселка Любашевка. Там столкнулись 3 грузовика и 2 легковушки.
- В результате аварии три человека погибли. В сети сообщали, что пострадавших – около 20.
- Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Водителей призвали воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь.