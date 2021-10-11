Пострадали беременная и 11-летняя девочка: в Днепре мужчина жестко избил семью брата

В Днепре 10 октября произошла жесткая драка в квартире многоэтажки. СМИ сообщают, что там подрались 2 брата. В результате этого инцидента сильно пострадал мужчина, его 11-летняя дочь и беременная жена. Как следствие, девочка с матерью были сильно окровавлены.

В полиции Днепра в комментарии 24 каналу подтвердили, что был такой инцидент в Амур-Нижнеднепровском районе. Также отметили, что уже начали расследование.

Недавно Мужчина бегал с топором по улицам Днепра и избил женщину до обморока

Как могут наказать мужчину

На место происшествия прибыли следователи, которые опросили участников инцидента и собрали доказательства. Это происшествие расследуют по статье о легком телесном повреждении. Если вину подозреваемого докажут в суде, то ему может грозить разное наказание:

Штраф 850 гривен.

До 200 часов общественных или исправительных работ.

Не могли поделить наследство

"Информатор" сообщает, что между 2 взрослыми братьями произошел спор из-за того, что они не могли поделить наследство. Впоследствии все переросло в конфликт, в результате которого пострадал младший брат со своей семьей.

У ребенка были гематомы надбровной дуги и затылка, а у женщины гематомы лица. Мужчина также попал в больницу с гематомами. Понадобилась ли пострадавшим госпитализация – неизвестно. Мы не добавляем фото потерпевших по этическим соображениям. Однако вы можете их просмотреть по этой ссылке. Не рекомендуем это делать несовершеннолетним и уязвимым (18+)

Другое событие с семейным насилием

В Харькове 22 сентября патрульные пришли на вызов о семейной ссоре и сами стали потерпевшими. На них набросился ранее судимый безработный мужчина.

Впоследствии туда приехали и другие правоохранители, которые задержали злоумышленника. Теперь ему грозит уголовная ответственность.