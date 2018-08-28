Построенный к ЧМ-2018 в России стадионе отключили от энергоснабжения из-за долгов

У российский стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу 2018, продолжаются проблемы. На этот раз у "Самары-Арены". Энергоснабжения стадиона временно приостановлено в связи с накопившимися долгами за электричество.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Читайте также: В какую сумму обойдется России содержать стадионы после Чемпионата мира: неожиданные данные

При этом ни ПАО "Самараэнерго", которая занимается поставками электроэнергии на стадион, ни ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое является владельцем стадиона, не стали комментировать ситуацию.

Стоит добавить, что стадион почти на 45 тысяч мест был сдан в эксплуатацию в апреле 2018 – за два месяца до начала Чемпионата мира, на котором он принял шесть матчей – четыре на групповой стадии и еще две – на стадии плей-офф.

К слову, на этом стадионе играет команда "Крылья Советов", которая уже 1 сентября должна здесь сыграть матч чемпионата России.

Напомним, ранее стадион в Волгограде, построенный специально для Чемпионата мира по футболу, не дождавшись несколько часов до окончания Мундиаля начал "смываться в Волгу".