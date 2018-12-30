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      Построенный Россией забор в оккупированном Крыму неисправен и был сдан за взятку, – ГНСУ

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      Построенный Россией забор в оккупированном Крыму имеет неисправности
      Построенный Россией забор в оккупированном Крыму имеет неисправности / Иллюстративное фото

      Представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что построенный Россией забор на административной границе с оккупированным Крымом возведен с откровенно неисправными элементами, соответственно не работает надлежащим образом.

      Слободян отметил, что сначала Россия планировала завершить работы в течение 3 месяцев, но проект растянулся на 2 года.

      Директора АО НПК "Дедал" Игоря Сушка (предприятия, которое занималось разработкой и установкой технических элементов системы) был задержан сотрудниками ФСБ РФ при попытке дать взятку в 2,5 миллионов рублей руководству ПУ ФСБ РФ по РК за подписание приемных актов на откровенно неисправные элементы созданной супер-системы. То есть система неисправна и так, как нужно не работает,
      – написал Слободян в своем Facebook.

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      Представитель ГНСУ добавил, что возведенная Россией ограда состоит исключительно из забора и системы визуального и дистанционного контроля.

      "При этом да, россияне построили во временно оккупированном Крыму 50 километров заграждений стоимостью около 2,9 миллиона долларов. То есть средняя стоимость 1 километра работ с учетом колебания курса доллара составила около 60 тsсяч долларов (не 48!). Да, именно 50 километров, потому что так было прописано в техническом задании", – пояснил Слободян.

      Он также объяснил, чем украинская система выгодно отличается от российской.

      "В целом нужно возвести около 1360 километров системы контролируемого участка границы с РФ, 450 километров – с центральной частью украинско-молдавской границы, админграница с ВОТ Крыму и еще 409 километров границы временно неподконтрольного участка в пределах Донецкой и Луганской областей. Всего – более 2250 км. на все это проектом предусмотрено 4 миллиардов 16 миллионов гривен. Из них около 3,3 миллиарда – на все работы и еще более 900 миллионов – Госгеокадастру на сопутствующие услуги. То есть стоимость одного километра составляет около 1,5 миллиона гривен, или около 52 тысяч долларов. При этом следует понимать, что украинская система включает не только заградительный забор с системой визуального наблюдения, но и инженерные сооружения (ров, вал, рокадную дорогу), фортификационные сооружения и элементы боевого и технического прикрытия", – пояснил Слободян .

      Он добавил, что на сегодняшний день проект профинансирован на 1,3 миллиарда гривен, то есть 30% от запланированного. Это – более 400 километров обустроенной границы за 3 года.

      Напомним, Федеральная служба безопасности России сообщила о завершении возведения заграждения на севере Крыма, которое началось еще в 2015 году.

      Теги: Новости России Новости Украины Коррупция Деньги Госпогранслужба Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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