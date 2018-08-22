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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Посвящение легенде: в Киеве состоится международный скульптурный симпозиум

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С 12 сентября по 12 октября столичный "Экспоцентр Украины" откроет двери для Киевского международного скульптурного симпозиума, который будет посвящен памяти известного украинского художника Александра Архипенко.

Это мероприятие состоится через 30 лет после первого в Украине Всесоюзного симпозиума скульптуры 1988 года, посвященного 1000-летию Крещения Киевской Руси. Именно благодаря тому событию в Киеве появился первый парк современной скульптуры, сохранившиеся элементы которого можно увидеть сейчас на Владимирской горке. Место прописки симпозиума осталось неизменным – как и 30 лет назад пленэр пройдет на территории "Экспоцентра Украины" в павильоне №13.

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Авангард как мировой феномен определил дальнейшее развитие искусства, сформировал новые принципы трактовки формы и содержания. Советский режим исключил авангардных художников из культурного кода украинцев, как и многие другие имена, которые сделали Украину полноценным субъектом в мировом культурном пространстве. Среди них и легендарный Александр Архипенко, уникальное творчество которого достойно занять одно из первых мест в истории кубизма в скульптуре.

Музой и главным символом нынешнего скульптурного пленэра станет изящная "Голубая танцовщица" Архипенко, что находится в коллекции основателя симпозиума Андрея Адамовского.

Для меня, как для патриота и человека, чьей страстью много лет назад стало искусство, важно вернуть авангард, Архипенко и много других имен в культурное поле Украины, создать условия для появления новых художников, чье творчество станет еще одним витком в украинском ментальном коде. Поэтому большинство участников – это украинские скульпторы. Я верю, страна, которая родила Архипенко, способна дать миру еще больше, – говорит Адамовский.

Джо Клей
Джо Клей

Участниками симпозиума станут шесть скульпторов из Украины, Канады, Германии, Испании: Владислав Волосенко, Амансио Гонзалез, Петр Гронский, Джо Клей, Владимир Кочмар, Василий Татарский. Все они – известные художники, задающие тон в современной парковой скульптуре. За плечами у каждого десятки международных симпозиумов и выставок. Ровно месяц они будут жить и работать на территории арт-резиденции 13-го павильона, публично создавая из камня скульптуры.

Володимир Кочмар
Владимир Кочмар

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Исскусство Фотоновости Выставка Анонс
Источник: 24 Канал
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