Потап написал детскую книгу на украинском языке

Музыкальный продюсер и рэпер Потап решил попробовать себя в роли писателя и написал книгу для детей.

Интересно, что первым творением звезды стала книга для детей. Более того, продюсер написал на украинском языке. Об этом Потап рассказал на своей странице в Instagram.

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"Моя первая книжка и сразу же на украинском и для детей! Знакомьтесь – "Пан Їжак", – подписал пост в соцсети Потап.

Он также добавил, что книга выйдет и на русском языке, а презентация ее состоится летом на Книжном Арсенале.

Напомним, что в начале весны детскую книгу также написала Ольга Фреймут.