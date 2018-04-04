Потап написал детскую книгу на украинском языке
Музыкальный продюсер и рэпер Потап решил попробовать себя в роли писателя и написал книгу для детей.
Интересно, что первым творением звезды стала книга для детей. Более того, продюсер написал на украинском языке. Об этом Потап рассказал на своей странице в Instagram.
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"Моя первая книжка и сразу же на украинском и для детей! Знакомьтесь – "Пан Їжак", – подписал пост в соцсети Потап.
Он также добавил, что книга выйдет и на русском языке, а презентация ее состоится летом на Книжном Арсенале.
Напомним, что в начале весны детскую книгу также написала Ольга Фреймут.
Источник: 24 Канал
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