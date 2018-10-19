Потап примерил женский образ в новом клипе: неожиданное видео

Популярный рэпер и продюсер Потап выпустил новый клип. Песню и ролик он записал с участниками своей музыкальной команды Mozgi.

Новый клип на песню "Полюбэ" вышел довольно провокационным. В ролике Потап примерил красное женское платье и парик блондинки. Кроме этого, артист сделал яркий макияж, что изрядно удивило его поклонников.

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По замыслу режиссера Леонида Колосовского, певцы попадают в другую галактику. Алексей Потапенко предстает перед зрителями в женском образе. В то же время певец Эд примерял look американской поп-звезды Майли Сайрус, а затем в нижнем белье покатался на огромном шаре, а Дядя Вадя оседлал летающий ковер.

Но не только необычными перевоплощениями удивят вокалисты в новом клипе "Полюбэ". Поклонники группы "Mozgi" смогут увидеть интерактивный музей, в котором выставлены необычные экспонаты – голограмма головы Потапа и кокошник Оли Поляковой.

Смотрите психоделическое видео группы "Mozgi" на песню "Полюбэ":