Потасовки после ЛГБТ-марша: в Одессе 29 полицейских пострадали, задержали 51 человека

В Одессе состоялась Прайд Хода ЛГБТ-активистов. После нее поборники "традиционных" ценностей устроили потасовку и напали на полицейских.

Сама хода ЛГБТ-активистов прошла без беспорядков. В конце мероприятия группа молодых людей – противников ЛГБТ-движения стала вести себя неадекватно, выкрикивать ругательства в сторону активистов и полиции.

Напомним В Одессе прошел ЛГБТ-марш, перед ним состоялось шествие "за традиционные ценности"

"Традиционалисты" напали на полицию

Колонну Прайд Ходы в Одессе и прилегающую территорию охраняла почти тысяча сотрудников полиции. Активисты начали марш возле Воронцовского дворца и закончили возле здания городского совета. Их посадили в автобусы и организовали разъезд.

Впрочем, после этого начались столкновения: радикально настроенные противники марша выкрикивали бранные слова. Как сообщает полиция, группа провокаторов вела себя неадекватно, бросилась в драку с применением слезоточивого газа.



В столкновениях приняла участие организация "Традиция и порядок" / Фото Общественного

Как отмечает пресс-служба полиции, правоохранители "пресекли попытку нарушить правопорядок". В конце концов полиция задержала 51 активиста. Как сообщает "Радио Свобода" среди них – председатель одесского городского отделения "Традиции и Порядка" Илья Попков.



Потасовка после ЛГБТ-марша закончились задержанием / Фото "Думской"

29 пострадавших и 51 задержанный

Всего в столкновениях пострадали 29 полицейских. Как "Думской" сообщил начальник ГУНП в Одесской области Николай Семенишин, 16 полицейских и 13 нацгвардейцев получили ожоги от газовых баллонов и другие повреждения.

Задержанных доставили в районный отдел. При этом одному из участников при задержании стало плохо, ему вызвали "скорую".

Событие квалифицировали сразу по трем статьям:

часть 2 статья 345 – Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа;

часть 1 статья 294 – Массовые беспорядки;

часть 4 статья 296 – Хулиганство.

. В Одессе проходит VII фестиваль квир-культуры "Одесса Прайд 2021". В его рамках по городу прошелся марш за равноправие ЛГБТ-сообщества. К нему присоединились около 300 участников.