Потасовки и нападение на Сивохо во время презентации платформы примирения: 15 человек задержали

Полиция уже задержала 15 человек, участвовавших в потасовках и перепалках после презентации Национальной платформы примирения. Во время этих событий неизвестные дергали и несколько раз толкнули в спину советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Из-за толчеи тот даже упал. События происходили в КВЦ "Парковый", куда группа молодых людей ворвалась по завершению события. После столкновения эти люди пытались скрыться с места событий, однако часть удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Более об инциденте Сивохо избили во время презентации платформы примирения: видео

15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. Полицейские продолжают поиски всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа,

– говорят в полиции.

По факту инцидента правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок 4 лет.



Полиция работает на месте инцидента

Как молодые люди устроили потасовку с Сивохо: видео​

Что известно о платформе примирения?Платформа, которую 12 марта представил Сивохо, создана в рамках выполнения гуманитарного плана реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Такая инициатива должна помочь "людям по обе стороны конфликта слушать и слышать".



Презентация платформы должна была состояться еще 19 февраля, но перед этим пророссийские боевики напали на позиции украинских защитников под Золотым, пытаясь прорвать оборону. Поэтому мероприятие перенесли. Презентация состоялась 12 апреля в киевском КВЦ "Парковый".