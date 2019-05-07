Потенциальных жертв – десятки: Климкин предупредил ЕС о серьезной угрозе со стороны РФ

Коварные манипуляции с выдачей российских паспортов украинцам на оккупированных территориях несут угрозу не только для Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем блоге на сайте "Украинская правда" написал, что подобные решения Путин применял в Абхазии и Южной Осетии, а это закончилось российской оккупацией грузинских территорий.

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"Так было и в нашем Крыму, и вот он уже пять лет, как незаконно оккупирован. Сейчас на очереди оккупированный Донбасс", – заявил Климкин.

Это четкий сигнал, что так может быть и со многими другими странами, потенциальных жертв – десятки,

– подчеркнул министр.

По его словам, это прежде всего касается постсоветских стран, в частности, балтийских государств.

"Но вспомним, сколько русских и русскоязычных живет в той же Германии и других странах ЕС. Кремль будет не просто пытаться сформировать в них свою пятую колонну, он будет создавать основания для активного вмешательства в их внутреннюю жизнь", – добавил политик.

Что известно о выдаче паспортов России? 24 апреля президент РФ Владимир Путин одобрил указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.



1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта, который предусматривает:



– Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



– Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



– Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



– Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.