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      Потенциальных жертв – десятки: Климкин предупредил ЕС о серьезной угрозе со стороны РФ

      196 Читати новину українською
      Климкин предупредил Европу об угрозе со стороны РФ
      Климкин предупредил Европу об угрозе со стороны РФ / 24 канал

      Коварные манипуляции с выдачей российских паспортов украинцам на оккупированных территориях несут угрозу не только для Украины.

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем блоге на сайте "Украинская правда" написал, что подобные решения Путин применял в Абхазии и Южной Осетии, а это закончилось российской оккупацией грузинских территорий.

      Читайте также: Очереди с утра и бесправие: как на оккупированной Луганщине принимают российские паспорта

      "Так было и в нашем Крыму, и вот он уже пять лет, как незаконно оккупирован. Сейчас на очереди оккупированный Донбасс", – заявил Климкин.

      Это четкий сигнал, что так может быть и со многими другими странами, потенциальных жертв – десятки,
      – подчеркнул министр.

      По его словам, это прежде всего касается постсоветских стран, в частности, балтийских государств.

      "Но вспомним, сколько русских и русскоязычных живет в той же Германии и других странах ЕС. Кремль будет не просто пытаться сформировать в них свою пятую колонну, он будет создавать основания для активного вмешательства в их внутреннюю жизнь", – добавил политик.

      Что известно о выдаче паспортов России? 24 апреля президент РФ Владимир Путин одобрил указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.

      1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта, который предусматривает:

      – Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      – Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      – Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      – Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      РЕАКЦИЯ МИРА НА ВЫДАЧУ ПАСПОРТОВ РФ УКРАИНЦАМ:
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      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Российские паспорта на Донбассе Владимир Путин Евросоюз Павел Климкин МИД Украины Европа
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