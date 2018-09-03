Потенциальный соперник Ломаченко опроверг информацию о поединке с украинцем

Чемпион мира в легком весе по версии WBO Хосе Педраса опроверг информацию, что он уже подписал контракт на бой против Василия Ломаченко.

Ранее промоутер украинца Эдди Хирн заявлял, что Педраса подписал контракт на бой с Ломаченко еще до поединка с Бельтраном, но сам пуэрториканец опроверг эту информацию.

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"Мы еще ведем переговоры. Говорим о бое 1 декабря, потому что именно в этот день у Ломы назначен поединок, но пока непонятно, буду это я или нет. Еще не договорились о бое, но его вероятность очень высока", – цитирует Педрасу издание BoxingScene.

Промоутер украинца Боб Арум заявлял, что свой следующий поединок против победителя боя Рэй Бельтран – Хосе Педраса Василий проведет в американском Лос-Анджелесе. По его словам, оба участника этого поединка уже подписали контракт на поединок с Ломаченко.

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