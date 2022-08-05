Такие данные по состоянию на утро 163 дня войны обнародовал Генштаб ВСУ. Цифры будут уточнять из-за высокой интенсивности боевых действий.

Актуально российским пилотам приказали медленнее тормозить из-за нехватки запчастей к самолетам, – СМИ

Потери врага в технике:

  • танков – 1792 (+3),
  • боевых бронированных машин – 4032 (+6),
  • артиллерийских систем – 950 (+4),
  • РСЗО – 260 (+0),
  • средства ПВО – 123 (+5),
  • самолетов – 223 (+0),
  • вертолетов – 191 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),
  • крылатые ракеты – 182 (+0),
  • корабли / катера – 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4),
  • специальная техника – 83 (+0).

За сутки украинские военные оставили оккупантов еще без 3 танков и 6 боевых бронированных машин. Урожайный был день для охоты на средства ПВО, их уничтожили аж 5. Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

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Что происходит сейчас на Донбассе:

  • Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
  • Цель россиян – завладеть Соледаром и Бахмутом, а также расширить свои позиции на западных окраинах Донецка.
  • На Бахмутском направлении попытки врага улучшить положение успеха не имели.
  • До сих пор продолжаются бои на Авдеевском направлении.
  • На Краматорском направлении происходили стрелковые бои. россияне обстреливали линию соприкосновения из ствольной и реактивной артиллерии, танков.

Узнайте в видео, почему украинские пилоты войдут в историю: