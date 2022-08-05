Такие данные по состоянию на утро 163 дня войны обнародовал Генштаб ВСУ. Цифры будут уточнять из-за высокой интенсивности боевых действий.
Актуально российским пилотам приказали медленнее тормозить из-за нехватки запчастей к самолетам, – СМИ
Потери врага в технике:
- танков – 1792 (+3),
- боевых бронированных машин – 4032 (+6),
- артиллерийских систем – 950 (+4),
- РСЗО – 260 (+0),
- средства ПВО – 123 (+5),
- самолетов – 223 (+0),
- вертолетов – 191 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),
- крылатые ракеты – 182 (+0),
- корабли / катера – 15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4),
- специальная техника – 83 (+0).
За сутки украинские военные оставили оккупантов еще без 3 танков и 6 боевых бронированных машин. Урожайный был день для охоты на средства ПВО, их уничтожили аж 5. Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.
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Что происходит сейчас на Донбассе:
- Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- Цель россиян – завладеть Соледаром и Бахмутом, а также расширить свои позиции на западных окраинах Донецка.
- На Бахмутском направлении попытки врага улучшить положение успеха не имели.
- До сих пор продолжаются бои на Авдеевском направлении.
- На Краматорском направлении происходили стрелковые бои. россияне обстреливали линию соприкосновения из ствольной и реактивной артиллерии, танков.
Узнайте в видео, почему украинские пилоты войдут в историю: