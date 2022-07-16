Эти данные обнародовал украинский Генштаб. Информация актуальна по состоянию на утро 17 июля.

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Детали о российских потерях на фронте

15 июля российские оккупанты решили больше сосредоточиться на ракетных ударах по Украине, чем открытых боевых действиях. Следовательно, и количество погибших оккупантов за этот день возросло только 140. Общее их количество - 38140 человек. Эти данные приблизительны.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Вместо этого украинским защитникам удалось сбить сразу семь крылатых ракет, которые враг выпустил по мирным украинским городам.

Также враг потерял

танков – 1677 (+5 за один день),

боевых бронированных машин – 3874 (+8)

артиллерийских систем – 846 (+4) ед,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 687 (+6),

автомобильной техники и автоцистерн – 2735 (+4)

специальная техника – 68 (+1)

Что касается общего количества потерь за время войны, то здесь следует отметить