В целом потери россиян на 1 мая составляют 23 500 человек. Однако в Генштабе отмечают, что цифры ориентировочные, поскольку подсчет усложняют активные боевые действия.
Важно Россияне пытаются идти в наступление: карта боевых действий по состоянию на 1 мая
Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 23 500 человек;
- танков – 1026 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 471 единица;
- артиллерийских систем – 451 единица;
- РСЗО – 151 единица;
- средств ПВО – 80 единиц;
- самолетов – 192 единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с горючим – 1726 единиц;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 единиц;
- специальной техники – 32 единицы;
- крылатых ракет – 84 единицы.
Только за минувшие сутки наши войска уничтожили:
- около 300 оккупантов;
- 18 танков;
- 26 боевых бронированных машин;
- 15 артиллерийских систем;
- 3 средства ПВО;
- 2 самолета;
- 20 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;
- 13 беспилотников.
В частности, за минувшие сутки только на Донетчине и Луганщине Вооруженные Силы отбили 9 вражеских атак, уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 боевых бронированных машин, 1 спецмашину и 5 автомобилей.
Наиболее активные боевые действия происходят на Востоке и на юге нашего государства. Оккупанты атакуют Харьков. На Донецком и Таврическом направлениях бои продолжаются по всей линии столкновения, а в Луганской области оккупанты продолжают обстрелами разрушать гражданскую инфраструктуру.
В Херсонской области россияне стремятся установить контроль над всей областью, чтобы подготовить себе условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.
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