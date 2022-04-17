По данным издания, за последние 24 часа россияне понесли больше потерь чем во время войны в Сирии. При том, что русские там воюют уже 8 лет.

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Украинцы наносят потери оккупантам

В издании говорится о том, что украинские противотанковые средства нанесли мощный удар по россиянам. Хоть это даже с какой-то стороны может кого-то и удивить.

Украинские противотанковые средства оказали серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке. Кому-то это может показаться удивительным. На бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапур,

– говорится в статье.

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