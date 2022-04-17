Потери России в войне с Украиной за сутки – больше, чем в Сирии, – The Economist
Источник:The Economist
Российская армия имеет преимущества в количестве техники и личного состава. Но несмотря на то, украинская армия наносит оккупантам сокрушительные потери, которые даже больше, чем в Сирии.
По данным издания, за последние 24 часа россияне понесли больше потерь чем во время войны в Сирии. При том, что русские там воюют уже 8 лет.
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Украинцы наносят потери оккупантам
В издании говорится о том, что украинские противотанковые средства нанесли мощный удар по россиянам. Хоть это даже с какой-то стороны может кого-то и удивить.
Украинские противотанковые средства оказали серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке. Кому-то это может показаться удивительным. На бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапур,
– говорится в статье.
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