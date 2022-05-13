Соответствующая информация была обнародована в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 13 мая. Данные ориентировочные, ведь их подсчет усложнен интенсивными боевыми действиями.
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Потери России в войне против Украины
Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:
- личного состава – около 26 900 человек (+250);
- танков – 1 205 единиц (+10);
- боевых бронированных машин – 2 900 единиц (+27);
- артиллерийских систем – 542 единицы (+8);
- РСЗО – 193 единицы (+2);
- средства ПВО – 88 единиц (+1);
- самолетов – 200 единиц (+1);
- вертолетов – 162 единицы (+1);
- автомобильной техники и цистерны с топливом – 2042 единицы (+23);
- кораблей/катеров – 13 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 единиц (+7);
- специальной техники – 41 единица;
- крылатых ракет – 95 единиц (+1).
Актуальные потери врага на 13 мая / Инфографика Генштаба ВСУ