ВСУ уничтожили уже 26 900 оккупантов: сожжено много техники врага

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов. ВСУ ликвидировали уже около 26 900 врагов.

Соответствующая информация была обнародована в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 13 мая. Данные ориентировочные, ведь их подсчет усложнен интенсивными боевыми действиями.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:

личного состава – около 26 900 человек (+250);

танков – 1 205 единиц (+10);

боевых бронированных машин – 2 900 единиц (+27);

артиллерийских систем – 542 единицы (+8);

РСЗО – 193 единицы (+2);

средства ПВО – 88 единиц (+1);

самолетов – 200 единиц (+1);

вертолетов – 162 единицы (+1);

автомобильной техники и цистерны с топливом – 2042 единицы (+23);

кораблей/катеров – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 единиц (+7);

специальной техники – 41 единица;

крылатых ракет – 95 единиц (+1).

Актуальные потери врага на 13 мая / Инфографика Генштаба ВСУ