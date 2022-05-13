ВСУ уничтожили уже 26 900 оккупантов: сожжено много техники врага

13 мая 2022 , 10:38
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Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов. ВСУ ликвидировали уже около 26 900 врагов.

Соответствующая информация была обнародована в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 13 мая. Данные ориентировочные, ведь их подсчет усложнен интенсивными боевыми действиями.

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Потери России в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 26 900 человек (+250);
  • танков – 1 205 единиц (+10);
  • боевых бронированных машин – 2 900 единиц (+27);
  • артиллерийских систем – 542 единицы (+8);
  • РСЗО – 193 единицы (+2);
  • средства ПВО – 88 единиц (+1);
  • самолетов – 200 единиц (+1);
  • вертолетов – 162 единицы (+1);
  • автомобильной техники и цистерны с топливом – 2042 единицы (+23);
  • кораблей/катеров – 13 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 единиц (+7);
  • специальной техники – 41 единица;
  • крылатых ракет – 95 единиц (+1).

Актуальные потери врага на 13 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

 

 