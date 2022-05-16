Вооруженные Силы Украины активно ликвидируют неприятеля. Количество потерь россиян не является окончательным, ведь подсчет усложнен из-за интенсивных боевых действий.

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Потери врага по состоянию на 16 мая

  • личного состава – 27 700 лиц;
  • танков – 1 228 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 974 единицы;
  • артиллерийских систем – 577 единиц;
  • РСЗО – 195 единиц;
  • средств ПВО – 89 единиц;
  • самолетов – 200 единиц;
  • вертолетов – 165 единиц;
  • автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 101 единица;
  • кораблей/катеров – 13 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 единиц;
  • специальной техники – 42 единицы;
  • крылатых ракет – 97 единиц.