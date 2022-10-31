Бойцы ССО показали, как ликвидировали кафиров на Бахмутском направлении

В частности, говорится и о Бахмутском направлении. В эти сутки наши защитники также нанесли противнику потери.

Отмечается, что на следующий день украинские воины завершили работу и выстрелом из ПТРК уничтожили противника.

Так, на Бахмутском направлении, в ночь на 31 октября, воины 8 полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича сбросом с БПЛА ранили четырех российских оккупантов.

Как бойцы ССО ликвидировали кафиров на Бахмутском направлении: смотрите видео

Потери врага по состоянию на 31 октября

ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 31 октября уже уничтожили 71 820 захватчиков, только за минувшие сутки – 620 кафиров. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2 686 (+14) единиц,

боевых бронированных машин – 5 485 (+32) единиц,

артиллерийских систем – 1 728 (+4) единиц,

РСЗО – 383 (+0) единицы,

средств ПВО – 197 (+0) единиц,

самолетов – 275 (+1) единиц,

вертолетов – 253 (+1) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1),

крылатых ракет – 352 (+0),

кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 128 (+8) единиц,

специальной техники – 154 (+0).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

В то же время, как отметили в Генштабе, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.

Примите во внимание - Оперативная информация от Генштаба ВСУ по поводу 250 суток войны: смотрите видео