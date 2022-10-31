Бойцы ССО показали, как ликвидировали кафиров на Бахмутском направлении
Источник:фейсбук ССО ВСУ
Ликвидация российских оккупантов продолжается по всем направлениям. Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага и их технику.
ВСУ продолжают ликвидировать кафиров
В частности, говорится и о Бахмутском направлении. В эти сутки наши защитники также нанесли противнику потери.
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Так, на Бахмутском направлении, в ночь на 31 октября, воины 8 полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича сбросом с БПЛА ранили четырех российских оккупантов.
Отмечается, что на следующий день украинские воины завершили работу и выстрелом из ПТРК уничтожили противника.
Как бойцы ССО ликвидировали кафиров на Бахмутском направлении: смотрите видео
Потери врага по состоянию на 31 октября
ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 31 октября уже уничтожили 71 820 захватчиков, только за минувшие сутки – 620 кафиров. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:
- танков – 2 686 (+14) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 485 (+32) единиц,
- артиллерийских систем – 1 728 (+4) единиц,
- РСЗО – 383 (+0) единицы,
- средств ПВО – 197 (+0) единиц,
- самолетов – 275 (+1) единиц,
- вертолетов – 253 (+1) единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 413 (+1),
- крылатых ракет – 352 (+0),
- кораблей и катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 128 (+8) единиц,
- специальной техники – 154 (+0).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
В то же время, как отметили в Генштабе, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.