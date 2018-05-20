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Потери и взорвались окопы: опубликовано видео сверхточного удар по боевикам на Донбассе

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Силы ООС нанесли сверхточный удар по боевикам на Донбассе
Силы ООС нанесли сверхточный удар по боевикам на Донбассе / Скриншот видео

В сети появилось видео, как украинские воины наносят эффектный удар по позициям боевиков на Донбассе. Произошло это на одном из самых опасных направлений. Кроме того, враг понес серьезные потери.

Соответствующее видео опубликовал офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

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"В результате провокационных действий российско-террористических войск по мирному населению, воины ООС применили новейшие системы разведки, обнаружили противника и нанесли ему потери на одном из опасных направлений", –  отметил он.

Как подчеркнул воин, эти приятные кадры можно просматривать вечность.

В ролике, в частности, можно увидеть как горят, а потом взрываются враждебные окопы.

Напомним, в конце апреля подобное видео распространял лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, правда, на тех кадрах можно было увидеть, как украинские беспилотники сбрасывают мины на траншеи оккупантов на Донбассе.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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