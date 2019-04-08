19:48
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Потери на фронте: в результате вражеских обстрелов погиб боец ВСУ, еще двое – ранены

      37 Читати новину українською
      Сводка штаба ООС с фронта
      Сводка штаба ООС с фронта / 24 канал

      В течение дня, 8 апреля, враг на Донбассе 8 раз открывал огонь по позициям украинских военных. Пророссийские оккупанты на Донбассе 4 раза вели огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

      Так, из противотанковых ракетных комплексов боевики стреляли в районе населенного пункта Опытное.

      Читайте также: Горело целый день: в сети появилось красноречивое видео уничтожения бойцами ВСУ позиции врага

      Из гранатометов и минометов противник вел огонь по  районам таких населенных пунктов, как: Каменка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Водяное, Луганское, Золотое-4.

      Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения,
      – передают в штабе Операции объединенных сил.

      Из открытых источников стало известно, что от обстрелов из противотанкового ракетного комплекса погиб военный Николай Неживой. Собратья в соцсетях показали фото погибшего украинского защитника.

       

      Там отмечают: на вражеские обстрелы украинские защитники дали адекватный ответ. Потери противника сейчас уточняются.

       

      Отметим, что по данным разведки, за предыдущие сутки, 7 апреля, украинские военные уничтожили 4 оккупантов, еще 14 получили ранения. Также 7 апреля под обстрел в своей машине попала известная украинская волонтер Елена Розвадовская. Автомобиль как раз двигался по центру населенного пункта Золотое-4, когда пророссийские оккупанты открыли по нему огонь. К счастью, женщина не пострадала.

      blog_ava
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня
      16980
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому українці голосували не за Зеленського, а проти Порошенка
      сегодня , 19:30 Чому українці голосували не за Зеленського, а проти Порошенка
      Дмитро Гнап 50
      Зрікається мільйонних активів: чим здивувала нова декларація ректора КПІ
      сегодня , 19:00 Зрікається мільйонних активів: чим здивувала нова декларація ректора КПІ
      Тетяна Мартинюк 52
      Минимализм в дизайне интерьера
      сегодня , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      193
      Зеленский и Порошенко: что ожидать от Путина?
      сегодня , 18:01 Зеленский и Порошенко: что ожидать от Путина?
      Інна Жолобович 527
      Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями
      сегодня , 17:28 Если ты хочешь быть самой сильной девушкой, то должна тренироваться с сильнейшими парнями
      Станіслав Безушко 30
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      "Ощадбанк" начал выплаты субсидий наличными
       12 марта , 13:20
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Opel Vectra B "на бляхах" - рискованный ход
       12 октября 2018 , 23:35
      Упало дерево на авто – коммунальщики должны заплатить
       9 марта , 09:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук