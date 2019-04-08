Потери на фронте: в результате вражеских обстрелов погиб боец ВСУ, еще двое – ранены

В течение дня, 8 апреля, враг на Донбассе 8 раз открывал огонь по позициям украинских военных. Пророссийские оккупанты на Донбассе 4 раза вели огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Так, из противотанковых ракетных комплексов боевики стреляли в районе населенного пункта Опытное.

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Из гранатометов и минометов противник вел огонь по районам таких населенных пунктов, как: Каменка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Водяное, Луганское, Золотое-4.

Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения,

– передают в штабе Операции объединенных сил.

Из открытых источников стало известно, что от обстрелов из противотанкового ракетного комплекса погиб военный Николай Неживой. Собратья в соцсетях показали фото погибшего украинского защитника.

Там отмечают: на вражеские обстрелы украинские защитники дали адекватный ответ. Потери противника сейчас уточняются.

Отметим, что по данным разведки, за предыдущие сутки, 7 апреля, украинские военные уничтожили 4 оккупантов, еще 14 получили ранения. Также 7 апреля под обстрел в своей машине попала известная украинская волонтер Елена Розвадовская. Автомобиль как раз двигался по центру населенного пункта Золотое-4, когда пророссийские оккупанты открыли по нему огонь. К счастью, женщина не пострадала.