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      Потеря королевы: умер домашний любимец Елизаветы II

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      Елизавета II
      Елизавета II / GettyImages

      В Виндзорском замке умерла последняя собака породы корги, 12-летний Уиспер, принадлежавший британской королеве Елизавете II.

      Уиспер умер от болезни, которая начала развиваться несколько недель назад, сообщает издание Sunday Express.

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      Отмечается, что этот корги был последним, чья родословная идет от первой собаки, Сьюзен, которую Елизавете II на 18-летие в 1944 году подарил ее отец, Георг VI. С того времени у королевы было 30 собак этой породы.

      Елизавета II с домашними любимцами

      Известно, что у Елизаветы II остались еще две собаки – метисы корги и таксы Кэнди и Вулкан.


      Елизавета II в 2002 году / Getty

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II
      Источник: 24 канал
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