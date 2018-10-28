Потеря королевы: умер домашний любимец Елизаветы II
В Виндзорском замке умерла последняя собака породы корги, 12-летний Уиспер, принадлежавший британской королеве Елизавете II.
Уиспер умер от болезни, которая начала развиваться несколько недель назад, сообщает издание Sunday Express.
Читайте также: Елизавета II в кружевном платье устроила официальный прием: красноречивые фото
Отмечается, что этот корги был последним, чья родословная идет от первой собаки, Сьюзен, которую Елизавете II на 18-летие в 1944 году подарил ее отец, Георг VI. С того времени у королевы было 30 собак этой породы.
Елизавета II с домашними любимцами
Известно, что у Елизаветы II остались еще две собаки – метисы корги и таксы Кэнди и Вулкан.
Елизавета II в 2002 году / Getty
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33