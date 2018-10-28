Потеря королевы: умер домашний любимец Елизаветы II

В Виндзорском замке умерла последняя собака породы корги, 12-летний Уиспер, принадлежавший британской королеве Елизавете II.

Уиспер умер от болезни, которая начала развиваться несколько недель назад, сообщает издание Sunday Express.

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Отмечается, что этот корги был последним, чья родословная идет от первой собаки, Сьюзен, которую Елизавете II на 18-летие в 1944 году подарил ее отец, Георг VI. С того времени у королевы было 30 собак этой породы.

Елизавета II с домашними любимцами

Известно, что у Елизаветы II остались еще две собаки – метисы корги и таксы Кэнди и Вулкан.



Елизавета II в 2002 году / Getty