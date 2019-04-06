21:32
6 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Разработан новый российский самолет. Путин рекламирует одежду
      Вєсті Кремля
      21:39, 5 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Потеря независимости НБУ способна сделать украинцев беднее: при чем тут выборы

      172 Читати новину українською
      НБУ
      НБУ / shutterstock

      Если кто-то считает, что коррупция в государственных банках есть (она, конечно, есть, ведь это государственные банки), то должен не уничтожать реформу банковской сферы, а продолжать ее. А вот кандидаты, которые позиционируют себя как проевропейские и демократические, подхватывают лозунги популистов, паразитируя на благодатном информационном поле.

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

      Читайте также: Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо

      "Если кто-то считает, что коррупция в государственных банках есть (она, конечно, есть, ведь это государственные банки), то должен не уничтожать реформу банковской сферы. А продолжать и настаивать, чтобы государственные банки как можно скорее получили независимые наблюдательные советы. А в перспективе были проданы. Что тоже будет продолжением реформы банковского сектора", — отметил аналитик.

      По его словам, кандидаты, которые позиционируют себя как проевропейские и демократические, подхватывают лозунги популистов, паразитируя на благодатном информационном поле. И удивляются при этом, почему их не поддерживают в профессиональной среде.

      При этом продолжают на голубом глазу утверждать, что не будут давить на главу НБУ, но он сам уйдет, лишь только услышав шаги нового гаранта в коридоре. На кого рассчитаны такие аргументы? Зачем считать людей идиотами?
      — добавил Фурса.

      Он отметил, что настоящие изменения — это не приход хорошего авторитарного царя вместо злого коррупционера. Настоящие изменения базируются на институтах. Фурса подчеркнул, что это хорошо понимают в МВФ, и поэтому именно на построение новых институтов и направлена программа Фонда.

      И борьба с коррупцией невозможна по "моему хотению, моему велению", для этого нужны институты и системные изменения. В том числе такие, которые были проведены в банковской сфере. Реформа банковской сферы и Национального банка в том числе является одним из наиболее эффективных изменений в Украине за последние 5 лет. И чтобы побороть коррупцию, нужно продолжать институциональные изменения, а не уничтожать уже имеющиеся,
      — акцентировал эксперт.

      "Тем более, что потеря независимости НБУ способна в короткие сроки сделать нас всех беднее. И не важно, кто победит, ведь у любого кандидата в президенты проскальзывает желание добраться до Нацбанка и напечатать деньги", — подытожил Фурса.

      Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 5 апреля 2019

       

      blog_ava
      С Благовещением Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе
      сегодня
      2706
      Теги: Новости Украины Банки Реформы Выборы Президента 2019 НБУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      сегодня , 19:02 Український полонений танкіст Пантюшенко: змирився з тим, що від мене нічого не залежить
      Ольга Омельянчук 3520
      Тройная номинация для меня – как точка G: эксклюзивное интервью Оли Цыбульской
      сегодня , 19:00 Тройная номинация для меня – как точка G: эксклюзивное интервью Оли Цыбульской
      Олена Кандяк 125
      Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      сегодня , 16:00 Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими, – Daily Mail
      Світові Медіа 2149
      "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      сегодня , 13:55 "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала
      178
      НеМамы: история женщин, которые становятся матерями лишь на мгновение
      сегодня , 15:39 НеМамы: история женщин, которые становятся матерями лишь на мгновение
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В зоне ООС на Донбассе задержали "туриста" из России, который снимал позиции военных
       12 августа 2018 , 11:09
      Ярмоленко получит место в старте Вест Хэма на следующий матч АПЛ
       15 августа 2018 , 18:49
      Легендарные украинцы в компании Месси и Роналду – кто будет выбирать обладателя нового трофея от France Football
       26 сентября 2018 , 20:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук