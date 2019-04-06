Потеря независимости НБУ способна сделать украинцев беднее: при чем тут выборы
Если кто-то считает, что коррупция в государственных банках есть (она, конечно, есть, ведь это государственные банки), то должен не уничтожать реформу банковской сферы, а продолжать ее. А вот кандидаты, которые позиционируют себя как проевропейские и демократические, подхватывают лозунги популистов, паразитируя на благодатном информационном поле.
Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.
Читайте также: Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
"Если кто-то считает, что коррупция в государственных банках есть (она, конечно, есть, ведь это государственные банки), то должен не уничтожать реформу банковской сферы. А продолжать и настаивать, чтобы государственные банки как можно скорее получили независимые наблюдательные советы. А в перспективе были проданы. Что тоже будет продолжением реформы банковского сектора", — отметил аналитик.
По его словам, кандидаты, которые позиционируют себя как проевропейские и демократические, подхватывают лозунги популистов, паразитируя на благодатном информационном поле. И удивляются при этом, почему их не поддерживают в профессиональной среде.
При этом продолжают на голубом глазу утверждать, что не будут давить на главу НБУ, но он сам уйдет, лишь только услышав шаги нового гаранта в коридоре. На кого рассчитаны такие аргументы? Зачем считать людей идиотами?
— добавил Фурса.
Он отметил, что настоящие изменения — это не приход хорошего авторитарного царя вместо злого коррупционера. Настоящие изменения базируются на институтах. Фурса подчеркнул, что это хорошо понимают в МВФ, и поэтому именно на построение новых институтов и направлена программа Фонда.
И борьба с коррупцией невозможна по "моему хотению, моему велению", для этого нужны институты и системные изменения. В том числе такие, которые были проведены в банковской сфере. Реформа банковской сферы и Национального банка в том числе является одним из наиболее эффективных изменений в Украине за последние 5 лет. И чтобы побороть коррупцию, нужно продолжать институциональные изменения, а не уничтожать уже имеющиеся,
— акцентировал эксперт.
"Тем более, что потеря независимости НБУ способна в короткие сроки сделать нас всех беднее. И не важно, кто победит, ведь у любого кандидата в президенты проскальзывает желание добраться до Нацбанка и напечатать деньги", — подытожил Фурса.
Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 5 апреля 2019
Выбор редакции
-
Туристический скандал: Anex Tour раздает украинцам памятку, предназначенную для граждан Россиисегодня , 21:14
-
В какой удобной камере находится виновница ДТП в Харькове Зайцева: свежие фото и видеосегодня , 19:07
-
Тройная номинация для меня – как точка G: эксклюзивное интервью Оли Цыбульскойсегодня , 19:00