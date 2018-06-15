"Потеряйся": Wizz Air заинтриговал путешественников загадочной акцией

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air проводит акцию, в рамках которой авиакомпания предлагает туристам рискнуть и отправиться в неизвестном направлении.

Как отмечают в Wizz Air, победители акции до последнего не будут знать, куда выиграли бесплатное путешествие.

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По ее условиям, лоукостер отправит один самолет туристов из Вены в неизвестном направлении.

Организаторы обещают сообщить место прибытия только в день вылета.

Чтобы принять участие в акции достаточно совершеннолетним, иметь действительный загранпаспорт и зарегистрироваться на официальном сайте перевозчика.

В Instagram нужно опубликовать фото из собственного путешествия, добавить #GETLOSTWITHWIZZ и вспомнить Wizz Air.

Среди всех участников 29 июня будут определены 180 победителей, каждый из которых сможет взять в путешествие еще одного друга.

Wizz Air обещает оплатить билет в оба конца из Вены и обратно, а также страхование и проживание в отеле для победителей акции.

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