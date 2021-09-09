Парень подбежал к пострадавшему и прежде всего перевел его в стабильное боковое положение. Потом снял лямку сумки, которая передавила травмированному шею, и вызвал скорую.

Актуально Закрыл собой дочь и спас ей жизнь: новые детали о жертвах страшной аварии в Рудках

Успокаивал и не давал встать

Парень тогда как раз возвращался из ЮАР. Он увидел, что пожилой мужчина делает шаг на ступеньку трамвая, покачивается и падает. Курсант сразу взял у водителя транспорта аптечку.

Он наложил на рану повязку и этим приостановил кровотечение. Когда пострадавший очнулся, был в паническом состоянии и пытался встать. Однако курсант не дал это сделать до приезда скорой. Он успокаивал мужчину, пока не прибыли медики.

История другого спасения

31 августа в сети обнародовали видео из киевского строительного супермаркета, которое быстро заполонило местные телеграм-каналы. На нем маленький мальчик заехал в машинке на эскалатор и начал набирать очень большую скорость.

Все могло бы завершиться трагически, если бы это не заметил случайный прохожий. Он схватил эту машинку буквально на лету и спас малыша.

Читайте полный текст сообщения МВД о поступке курсанта:

Курсант Днепропетровского государственного университета внутренних дел Илья Григоренко спас пожилого мужчину

После окончания занятий, на остановке трамвая, Илья заметил, как пожилой мужчина пытается зайти в вагон. Встав на ступеньку, он пошатнулся и упал. От сильного удара мужчина получил повреждение головы и на некоторое время потерял сознание.

Курсант оперативно отреагировал – перевел пострадавшего в стабильное боковое положение и снял лямку от сумки, которая передавила ему шею. После этого сразу же вызвал скорую.

Взяв у водителя трамвая аптечку, парень наложил на рану повязку, чтобы приостановить кровь. После этого мужчина пришел в себя и в панике пытался встать. Илья оставался рядом до приезда врачей, успокаивая пострадавшего и уговаривая не двигаться.

Спасибо курсанту за неравнодушие и помощь!