Потеряла сознание в море: в Одессе едва не утонул ребенок

8-летняя девочка едва не утонула на море в Одессе. Ребенок потерял сознание в воде – ее на берег вытащила мать.

Далее к ним подбежали спасатели и оказали девочке первую помощь. Инцидент произошел на одесском пляже в Лузановке ориентировочно в 19 часов 8 августа.

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В Одессе едва не утонула 8-летняя девочка

Спасатели подбежали сразу, как только мать вытащила ребенка из воды. Они оказали девочке первую домедицинскую помощь.

Сделали ребенку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца,

– говорится в сообщении.

Благодаря этому, ребенок очнулся еще до приезда скорой помощи. Спасатели передали ребенка медикам. Последние отвезли пострадавшую в больницу.

Предварительно сообщали, что состояние девочки удовлетворительное. Видео спасения ребенка обнародовал местный телеграм-канал "ХО".

Последние инциденты на пляжах: кратко

13 июля в Черновцах во время отдыха на городском пляже на берегу реки Прут едва не утонул мужчина. Его спас полицейский, который тоже был там.

12 июля в Киеве 2-летний ребенок едва не погиб, захлебнувшись водой из бассейна. Девочку спасли патрульные, которые оперативно "откачали" девочку и отвезли в больницу.

В ГСЧС предупреждают, что главные правила безопасности на воде: не стоит купаться наедине, нырять в незнакомых местах или заплывать далеко от берега. Зато стоит отдыхать и купаться на специально оборудованных пляжах, не оставлять детей без присмотра и не позволять им самостоятельно посещать водоемы, не приближатся к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас.