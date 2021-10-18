Потеряла сознание и упала в костер: под Днепром женщина жгла листья и сгорела сама
18 октября 2021 , 17:13Читати новину українською
Источник:D1
В Синельниковском районе Днепропетровской области сгорела пенсионерка. Она жгла листья и случайно потеряла сознание. Женщина упала прямо в костер.
Пенсионерка сгорела в селе Богиновка Синельниковского района Днепропетровской области. Несчастный случай произошел 17 октября днем.
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Потеряла сознание и упала в костер
Пенсионерка убирала опавшие листья со своего приусадебного участка на улице Красной. После она решила сжечь их. В какой-то момент пенсионерке стало плохо. Она потеряла сознание и упала в костер, получив смертельные ожоги.
Женщина потеряла сознание, вероятно, из-за того, что отравилась угарным газом. Все обстоятельства выясняют правоохранители.
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