Потеряла сознание и упала в костер: под Днепром женщина жгла листья и сгорела сама

18 октября 2021 , 17:13
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В Синельниковском районе Днепропетровской области сгорела пенсионерка. Она жгла листья и случайно потеряла сознание. Женщина упала прямо в костер.

Пенсионерка сгорела в селе Богиновка Синельниковского района Днепропетровской области. Несчастный случай произошел 17 октября днем.

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Потеряла сознание и упала в костер

Пенсионерка убирала опавшие листья со своего приусадебного участка на улице Красной. После она решила сжечь их. В какой-то момент пенсионерке стало плохо. Она потеряла сознание и упала в костер, получив смертельные ожоги.

Женщина потеряла сознание, вероятно, из-за того, что отравилась угарным газом. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

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  • Трагический случай произошел в одной из коммунальных квартир Холодногорского района.
  • Мужчина упал на электрический обогреватель и у него загорелась одежда.
  • Ожоги, к сожалению, были несовместимы с жизнью.
  • На месте происшествия работали врачи и полицейские. Как именно правоохранители квалифицировали инцидент – неизвестно.
Автор: Марта Кушка