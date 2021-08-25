Потерялся в толпе на День Независимости: в Одессе разыскивали маленького мальчика

В Одессе мальчик потерялся во время празднования Дня Независимости. Правоохранители сразу начали искать ребенка в толпе.

Пропавшего обнаружили в толпе возле памятника Дюку де Ришелье. Для поиска понадобилось всего несколько минут.

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Найти сами не могли

К полицейским обратились родители мальчика. Они сообщили, что потеряли его из виду, когда выходили из Греческого парка.

Поскольку было много людей, найти ребенка самостоятельно не удавалось. После окончания поиска, ребенка передали родителям. На фото видно, что ребенку, который исчез, примерно 6 – 8 лет.



Полицейский с мальчиком, который потерялся в толпе / Фото Нацполиции

Что делать, если такое произошло

В сообщении об этом случае полицейские в очередной раз призвали следить за детьми на массовых мероприятиях. В частности, маленьких просят крепко держать за руку, поскольку в местах скопления людей можно легко потеряться.

Если ребенок все же потерялся, не нужно самому пытаться разыскать. Это может только забрать драгоценное в таких ситуациях время. Если сразу обратиться за помощью к правоохранителям, значительно больший шанс найти пропавших неподалеку и невредимыми.



Толпа возле греческого парка в Одессе / Фото Нацполиции