Потерпевшие по делу Зайцевой-Дронова требуют расследовать действия следователей

26 февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу резонансного смертельного ДТП, случившегося 18 октября 2017 года. Их приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако пострадавшие и родственники погибших намерены также привлечь к ответственности экспертов, которые затягивали расследование дела.

По словам адвоката пострадавшей стороны Ларисы Матвеевой, в первую очередь речь идет о специалистах Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Читайте также: Суд вынес приговор Зайцевой и Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове

"Такие непрофессиональные (если только в этом причина) действия не должны остаться безнаказанными", – отметила Матвеева.

Не обойдут вниманием и следователей. В частности, Игоря Волкова, который расследовал ДТП. И тех, которые, по убеждению адвокатки, вмешивались в работу наркологов, "забывали" передавать документы на экспертизу и не способны были найти полгода врача-нарколога Елену Федирко при возможности ей просто позвонить.

Смертельное ДТП произошло 18 октября 2017 года. Тогда на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой улетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. В страшной аварии погибли шесть человек, и еще пятеро получили ранения.

Судебное разбирательство длилось больше года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний. Во время дебатов по делу 19 февраля и Зайцева, и Дронов признали свою вину в ДТП. Уже 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.