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      Потерпевшие по делу Зайцевой-Дронова требуют расследовать действия следователей

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      Зайцева и Дронов, которых признали виновными в страшной аварии
      Зайцева и Дронов, которых признали виновными в страшной аварии / 057/ua

      26 февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу резонансного смертельного ДТП, случившегося 18 октября 2017 года. Их приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако пострадавшие и родственники погибших намерены также привлечь к ответственности экспертов, которые затягивали расследование дела.

      По словам адвоката пострадавшей стороны Ларисы Матвеевой, в первую очередь речь идет о специалистах Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

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      "Такие непрофессиональные (если только в этом причина) действия не должны остаться безнаказанными", – отметила Матвеева.

      Не обойдут вниманием и следователей. В частности, Игоря Волкова, который расследовал ДТП. И тех, которые, по убеждению адвокатки, вмешивались в работу наркологов, "забывали" передавать документы на экспертизу и не способны были найти полгода врача-нарколога Елену Федирко при возможности ей просто позвонить.

      Смертельное ДТП произошло 18 октября 2017 года. Тогда на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой улетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. В страшной аварии погибли шесть человек, и еще пятеро получили ранения.

      Судебное разбирательство длилось больше года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний. Во время дебатов по делу 19 февраля и Зайцева, и Дронов признали свою вину в ДТП. Уже 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

      blog_ava
      Главные новости 26 февраля: скандал "Укроборонпрома", приговор Зайцевой, "легализация" коррупции
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      Теги: Новости Украины Расследования Новости Харькова Судьи Аварии и ДТП ДТП в Харькове
      Источник: 24 Канал
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