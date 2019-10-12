Потолок обвалился в одной из школ Харькова: фото

В харьковской школе № 121 утром 11 октября обвалилась часть потолка. Инцидент произошел в классе математики во время перерыва, когда там не было учеников, поэтому никто не пострадал.

"Упала штукатурка и она потянула за собой пластику туда вниз. Чтобы вы понимали, что штукатурка того времени – это глина и песок", – сказала в комментарии "UA:Харьков" директор школы Виктория Горовая.

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По ее словам, 2 года назад в кабинете сделали ремонт за деньги родителей школьников.

Поставили пластиковый потолок, чтобы он был более современным. Но из-за того, что лето было жарким, все ссохлось. Когда была буря, он немного протек,

– добавила директор 121-й школы.

Обучение в школе не отменили, а ждут выводjd Департамента образования по этому инциденту. Когда отремонтируют кровлю – не говорят ни директор школы, ни в горсовете.