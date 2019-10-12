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      Потолок обвалился в одной из школ Харькова: фото

      26 Читати новину українською
      Обвал потолка в школе Харькова
      Обвал потолка в школе Харькова / Кадр из видео

      В харьковской школе № 121 утром 11 октября обвалилась часть потолка. Инцидент произошел в классе математики во время перерыва, когда там не было учеников, поэтому никто не пострадал.

      "Упала штукатурка и она потянула за собой пластику туда вниз. Чтобы вы понимали, что штукатурка того времени – это глина и песок", – сказала в комментарии "UA:Харьков" директор школы Виктория Горовая.

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      По ее словам, 2 года назад в кабинете сделали ремонт за деньги родителей школьников.

      Поставили пластиковый потолок, чтобы он был более современным. Но из-за того, что лето было жарким, все ссохлось. Когда была буря, он немного протек,
      – добавила директор 121-й школы.

      Обучение в школе не отменили, а ждут выводjd Департамента образования по этому инциденту. Когда отремонтируют кровлю – не говорят ни директор школы, ни в горсовете.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Чрезвычайное происшествие Учеба Образование Новости Харькова
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