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      "Потом – Балтика, а затем Польша": в минобороны страны призывают Европу не подыгрывать Путину

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      Мариуш Блащак
      Мариуш Блащак / Фото из открытых источников

      Россия является угрозой для Европы и мира, а "Северный поток-2" помогает Кремлю вооружиться. Эта же российское оружие является проблемой для НАТО, хотя Европа сама способствует усилению угрозы.

      Об этом министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Укринформ.

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      Блащак подчеркнул, что "все прекрасно знают, откуда идет угроза для Европы". Польский министр процитировал слова экс-президента Польши Леха Качиньского, которые тот сказал в Грузии в 2008 году. Тогда Качиньский заявил, что "первой будет Грузия, потом Украина, потом — балтийские страны, а затем и Польша".

      Глава польской минобороны подчеркнул, что Польша старается увеличить присутствие американских войск на территории страны. Он считает, что это путь для обеспечения безопасности всего восточного фланга НАТО.

      Мнистр подчеркнул, что Россия угрожает безопасности мира. В частности, "Северный поток-2" угрожает безопасности Польши, Украины, а также всей Европы.

      Блащак отметил, что средства, которые Россия получает по продаже газа, Кремль  потратит на вооружение.

      Это — парадоксальная ситуация, когда за деньги партнеров с Запада Россия вооружается, а мы должны искать ответ на российское вооружение, укрепляя сотрудничество в рамках НАТО,
      – сказал он.

      Польша неоднократно остро критиковала "Северный поток-2". Однако представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге дали ему "зеленый свет" – согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС. Согласно ей, все решения по немецко-российскому проекту будет принимать Берлин. Это не касается только той части, что пролегает в территориальных водах Германии.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Отметим, Мюнхенская конференция по безопасности продлится до воскресенья, 17 февраля.

      Что такое Мюнхенская конференция по безопасности?
      Это ежегодная конференция, на которой обсуждают вопросы безопасности в Европе. Впервые ее провели в Мюнхене в 1962 году по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Кляйста.

      Первые 30 лет участниками конференции были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и СМИ. Позже к мероприятию присоединились представители Украины, России и других стран Восточной Европы, а также Китая, Индии, Японии.

      С 1998 года конференция финансируется правительством Германии.

      В 2019 году Мюнхенская конференция по безопасности проходит три дня – с 15 по 17 февраля.

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      Теги: Северный поток-2 Новости России Новости политики Новости Польши Мюнхенская конференция
      Источник: 24 Канал
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