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      Потом будет слишком поздно, – депутат Бундестага о "Северном потоке-2", Украине и Путине

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      Меркель дает неправильные сигналы из-за "Северный поток-2", – депутат
      Меркель дает неправильные сигналы из-за "Северный поток-2", – депутат / Фото из открытых источников

      Канцлер Германии Ангела Меркель делает неправильные сигналы, поддерживая строительство "Северного потока-2". Германия станет более уязвимой к давлению Путина, а жизнь не облегчится.

      Представитель фракции партии "Союз-90/зеленые" в Бундестаге Джем Оздемир на полях Мюнхенской конференции заявил, что федеральное правительство, учитывая агрессивное поведение власти Путина должно было бы делать жесткие шаги, пишет Укринформ.

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      Он считает, что попытка Меркель довести до завершения вопрос газопровода является "неправильной".

      С одной стороны, это ведет к тому, что не делает легче жизнь Украине, с другой это не очень дружественно в отношении Польши, балтийских стран,
      – сказал политик.

      Депутат отмечает, что в ответ на действия России поведение Меркель должно быть не таким. Резкую позицию Берлина должны понимать и воспринимать в Москве.

      "Когда "Северный поток-2" построят, будет слишком поздно что-то делать и требовать, в том числе сохранение роли Украины как транзитера газа. Надо сейчас искать возможности, если еще есть такой шанс "выйти из проекта", – убежден политик.

      Оздемир также добавил, что после агрессии России в Керченском проливе и на Востоке Украины в целом канцлер имела возможность сделать выводы и сказать: "Достаточно, этого достаточно", но не воспользовалась ею.

      Чем более независимыми мы будем от них, тем лучше. С "Северным потоком-2", к сожалению, мы будем еще на шаг более зависимыми и уязвимыми для давления Путина, –
      отметил немецкий депутат.

      Политик отмечает, что ЕС должен быть единым в вопросе санкций и не поддаваться на давление Путина.

      Отметим, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2". Однако при этом она пообещала, что сохранит транзит газа через Украину.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".
      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.
      Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге дали ему "зеленый свет" – согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС. Согласно им, все решения по немецко-российскому проекту будет принимать Берлин. Это не касается только той части, что пролегает в территориальных водах Германии.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
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