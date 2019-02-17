Потом будет слишком поздно, – депутат Бундестага о "Северном потоке-2", Украине и Путине

Канцлер Германии Ангела Меркель делает неправильные сигналы, поддерживая строительство "Северного потока-2". Германия станет более уязвимой к давлению Путина, а жизнь не облегчится.

Представитель фракции партии "Союз-90/зеленые" в Бундестаге Джем Оздемир на полях Мюнхенской конференции заявил, что федеральное правительство, учитывая агрессивное поведение власти Путина должно было бы делать жесткие шаги, пишет Укринформ.

Читайте также: "Потом – Балтика, а потом Польша": в минобороны страны призывают Европу не подыгрывать Путину

Он считает, что попытка Меркель довести до завершения вопрос газопровода является "неправильной".

С одной стороны, это ведет к тому, что не делает легче жизнь Украине, с другой – это не очень дружественно в отношении Польши, балтийских стран,

– сказал политик.

Депутат отмечает, что в ответ на действия России поведение Меркель должно быть не таким. Резкую позицию Берлина должны понимать и воспринимать в Москве.

"Когда "Северный поток-2" построят, будет слишком поздно что-то делать и требовать, в том числе сохранение роли Украины как транзитера газа. Надо сейчас искать возможности, если еще есть такой шанс "выйти из проекта", – убежден политик.

Оздемир также добавил, что после агрессии России в Керченском проливе и на Востоке Украины в целом канцлер имела возможность сделать выводы и сказать: "Достаточно, этого достаточно", но не воспользовалась ею.

Чем более независимыми мы будем от них, тем лучше. С "Северным потоком-2", к сожалению, мы будем еще на шаг более зависимыми и уязвимыми для давления Путина, –

отметил немецкий депутат.

Политик отмечает, что ЕС должен быть единым в вопросе санкций и не поддаваться на давление Путина.

Отметим, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2". Однако при этом она пообещала, что сохранит транзит газа через Украину.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге дали ему "зеленый свет" – согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС. Согласно им, все решения по немецко-российскому проекту будет принимать Берлин. Это не касается только той части, что пролегает в территориальных водах Германии.