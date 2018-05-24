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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Святослав Вакарчук

"Потьомкінський" Антикорупційний Суд – за яких умов нема сенсу у його створенні

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Корупційний антикорупційний суд
Корупційний антикорупційний суд / Суспільний кореспондент

Якщо міжнародним експертам з бездоганною репутацією не дозволять відсіювати непрофесійних, корумпованих кандидатів до Незалежного Антикорупційного Суду, а їх буде, як завжди, "рятувати" наш ВККС, то змісту в його створенні немає. Це буде не справжній, а "Потьомкінський" суд.

Його "робота" лише дискредитує саму ідею незалежного правосуддя в Україні. Це гратиме на користь тих, хто не хоче змін в Україні на краще і зацікавлений зберегти "кругову поруку" діючого політичного істеблішменту.

Читайте також: Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища

Дискредитація ідеї Незалежного Антикорупційного Суду реалізується давно і широко, в тому числі і в публічній площині. Кожного дня з екранів телевізорів та в соціальних мережах "великі правники" та інші "експерти" розказують про дублювання функцій, якусь "втрату суверенітету", неконституційність та інші недоліки Антикорупційного суду.

Правда ж в тому, що наша судова система втратила свій суверенітет лише народившись, і є такою вже 27 років. Всі це знають і всі з цим живуть. Цьому треба покласти край!

Щоб в України був шанс на успішне майбутнє, нам конче потрібен НЕЗАЛЕЖНИЙ від діючої СИСТЕМИ орган правосуддя. А вето від міжнародних експертів на затвердження кандидатів на посаду суддів є ключовим запобіжником НЕЗАЛЕЖНОСТІ майбутнього АС.

По голосуванню за цю ключову деталь в Законі про Антикорупційний Суд буде видно, хто з депутатів хоче змін в країні на краще, а хто – ні.

Я знаю, що в будь-якому проекті закону завжди є багато технічних неточностей або некоректних формулювань. Їх треба уникати. Але є речі, які роблять той чи інший закон – ключовим!

В законі про Антикорупційний Суд такою річчю є можливість міжнародними незалежними експертами накладати вето на того чи іншого кандидата на посаду судді.

Той, хто проголосує проти такої процедури – проголосує проти справедливості.

Той, хто проголосує проти – опиниться по ту сторону світла. Для більшості українців.

Джерело: TwitLonger

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Автор: Святослав Вакарчук
Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Публикации Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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