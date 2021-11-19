Потому что читал по слогам: суд в Одессе наказал вора обязательством прочитать стих Франко

Малиновский суд Одессы признал виновным в краже 26-летнего мужчину. Но наказание ему назначило особое – после того, как изучил биографию подсудимого.

В частности, мужчине приказали прочесть трилогию Льва Толстого "Детство", "Отрочество" и "Юность". А также – прочитать и стихотворение Ивана Франко "Строфы".

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Литературное наказание: суд приказал вору читать Франко и Толстого

Судья Малиновского суда Одессы Александр Гарский признал 26-летнего мужчину виновным в воровстве. Суд согласился с прокуратурой, что 21 июля 2021 года обвиняемый проник в квартиру знакомого и похитил мобильный телефон и 50 гривен. Размер причиненного ущерба оценили 903,33 гривны. Сам подсудимый полностью признал вину.

Сложнее был вопрос о том, какое наказание ему назначить. Гарский ознакомился с биографией подсудимого (нигде не учился, жил на улице, попал в приют, однако у него есть жена, трехлетний сын и ребенок жены от первого брака), и заметил, что тот читает по слогам.

И именно поэтому судья приказал мужчине прочесть трилогию повестей Льва Толстого "Детство", "Отрочество", "Юность", и еще стихотворение Ивана Франко "Строфы".

"Детство", "Отрочество", "Юность", и еще стихотворение "Строфы". По мнению судьи, выполнение этих обязательств даст подсудимому "возможность понять других людей", и постигнуть, "как оставаться высоконравственным человеком".

Конечно, это не все наказание. Вора приговорили к 3 годам лишения свободы, но освободили от отбывания заключения с испытательным сроком в 1 год.

Примечательно, что это не первое подобное решение суда в Одессе. В октябре двум ребятам 19 и 23 лет за попытку кражи автомобильных аксессуаров дали год условно и обязали читать произведения Тараса Шевченко и Марка Твена.

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