Глава государства отметил, Одесса – это город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться. Зеленский добавил, что еще лучше – не покидать Одессу вообще.
К теме Как в Одессе будут праздновать День города: список мероприятий 2 сентября
Зеленский отметил, что Одесса празднует день рождения.
Почему мы все так ее любим? Потому что Одесса – мама. Почему мы хотим увидеть ее снова? Потому что Одесса – мама. Почему мы всегда будем ее защищать? Потому что Одесса – мама,
– подчеркнул президент.
Текст публикации Зеленского:
В Украине есть города, где всегда душевно.
Есть города, где всегда вкусно.
Есть – где всегда колоритно.
Есть города, куда всегда хочется возвращаться. И города, которые никогда не хочется покидать.
А есть Одесса. Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше – не покидать Одессу вообще!
Сегодня, 2 сентября, Одесса празднует день рождения.
Почему мы все так ее любим? Потому что Одесса – мама. Почему мы хотим увидеть ее снова? Потому что Одесса – мама. Почему мы всегда будем ее защищать? Потому что Одесса – мама.
С днем рождения, Одесса! С Днем города, дорогие одесситы!
Как Одесса будет праздновать День города
- В этом году Одессе исполняется 227 лет со дня основания.
- На эстакаде Одесского порта состоится праздничный концерт. Основным ведущим мероприятия будет Потап. Также одесситы смогут послушать оркестр Hardi с хитами группы Queen, группы Mozgi, Jeff Scott Soto, Ace of Base, дуэт Artik & Asti.
- Кроме основного праздничного концерта, в городе также будет выступать "Бумбокс".
- Также на пляже Ланжерон планируют установить национальный рекорд – в море на каяках и SUP-бордах выйдут более 400 человек.