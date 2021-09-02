Глава государства отметил, Одесса – это город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться. Зеленский добавил, что еще лучше – не покидать Одессу вообще.

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Зеленский отметил, что Одесса празднует день рождения.

Почему мы все так ее любим? Потому что Одесса – мама. Почему мы хотим увидеть ее снова? Потому что Одесса – мама. Почему мы всегда будем ее защищать? Потому что Одесса – мама,

– подчеркнул президент.

Текст публикации Зеленского:

В Украине есть города, где всегда душевно.

Есть города, где всегда вкусно.

Есть – где всегда колоритно.

Есть города, куда всегда хочется возвращаться. И города, которые никогда не хочется покидать.

А есть Одесса. Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше – не покидать Одессу вообще!

Сегодня, 2 сентября, Одесса празднует день рождения.

Почему мы все так ее любим? Потому что Одесса – мама. Почему мы хотим увидеть ее снова? Потому что Одесса – мама. Почему мы всегда будем ее защищать? Потому что Одесса – мама.

С днем ​​рождения, Одесса! С Днем города, дорогие одесситы!

Как Одесса будет праздновать День города