Нападающий сразу скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на рынке в Приморском районе. Об этом сообщили в полиции 7 октября.
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Ударил ножом из-за носков
Одессит увидел, как знакомая продавщица обвиняет покупателя в том, что он якобы украл носки. Мужчина вмешался в спор и начал конфликтовать с покупателем. Вдруг мужчины начали драться и злоумышленник ударил 27-летнего пострадавшего ножом в грудь.
Пострадавшего отвезли в больницу. Известно, что он – уроженец Николаевской области. Нападающий сбежал и спрятался в подвале одного из складов неподалеку.
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Там за несколько часов полицейские задержали его и изъяли нож. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений подозреваемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.