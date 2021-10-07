Нападающий сразу скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на рынке в Приморском районе. Об этом сообщили в полиции 7 октября.

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Ударил ножом из-за носков

Одессит увидел, как знакомая продавщица обвиняет покупателя в том, что он якобы украл носки. Мужчина вмешался в спор и начал конфликтовать с покупателем. Вдруг мужчины начали драться и злоумышленник ударил 27-летнего пострадавшего ножом в грудь.

Пострадавшего отвезли в больницу. Известно, что он – уроженец Николаевской области. Нападающий сбежал и спрятался в подвале одного из складов неподалеку.

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Там за несколько часов полицейские задержали его и изъяли нож. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений подозреваемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.