Потому что Крым не российский:немецкие ученые отказались садиться за один стол с коллегами из РФ

Руководители немецких учебных заведений и научно-исследовательских организаций отказались от участия в официальном форуме со своими российскими коллегами в Казани. Все потому, что в совместной конференции российская сторона указала крымского участника.

Речь идет о главе Крымского федерального университета Андрее Фалалееве. К слову, до оккупации Крыма Россией это учебное заведение носило другое название – Таврический национальный университет имени Вернадского.

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Буквально за неделю до запуска форума МИД ФРГ и конференция ректоров высших учебных заведений ФРГ потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов помешать присутствию Фалалеєва на встрече,

– сообщают в российском МИД.

Так, россияне объяснили: отказ связан с тем, что официальный Берлин не признает Крым территорией РФ.

Из-за отказа немецких ученых приезжать в Россию на конференцию, ее пришлось отменить.

Тем не менее, российские дипломаты не преминули напомнить, что РФ занимает "неизменную позицию, согласно которой Крым и Севастополь – полноправные субъекты РФ и имеют право участия в международной деятельности от имени России".

Учитывая это, вся вина за срыв конференции в Казани целиком и полностью ложится на немецкую сторону. Сожалеем, что она на этот раз предпочла язык ультиматумов,

– цинично добавили в российском МИД.

Что известно об аннексии Крыма Россией?В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками". 16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

Что известно о судьбе Таврического национального университета после аннексии Крыма?Высшее учебное заведение оккупанты переименовали в Крымский федеральный университет имени Вернадского. 15 марта 2014 года факультет украинской филологии и украиноведения прекратил обучение из-за опасений безопасности студентов при "новой освободительной власти".



В ноябре 2015 года Таврический национальный университет имени Вернадского переместили в Киев из аннексированного Крыма.