Потому что тематическая: в Кривом Роге объяснили выполнение 9 мая песни о войне россиян в Сирии

Песни во время официальных мероприятий 9 мая в Кривом Роге выбирали, исходя из их "тематического содержания". Композиция "Верните память", которую написала представительница российского МИД Мария Захарова, о россиянах в Сирии подходила и для чествования ветеранов Второй мировой войны, уверены власти Кривого Рога.

Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическое содержание песен, говорится в ответе Центрально-Городского районного совета Кривого Рога на информационный запрос Радио Свобода.

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Выбор композиций был направлен на сохранение памяти о погибших героях, отдавших свою жизнь за свою страну, и чествование ветеранов Второй мировой войны. Поэтому информация по поводу проведения мероприятия, содержащееся в социальных сетях и СМИ, носит субъективный характер и не соответствует основной цели мероприятия,

– сообщили в райсовете.

Добавим, что народный депутат Константин Усов на своей странице в Facebook требовал установить должностных лиц органов местного самоуправления, которые разработали и согласовали сценарий мероприятия в Кривом Роге.

"Требую установить также лиц, по поручению которых в этот сценарный план включили российскую песню. Стыд имеет конкретные фамилии", – написал нардеп.

Напомним, в Кривом Роге 9 мая прозвучала песня, посвященная российским солдатам, воюющим в Сирии. Случилось это во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов. Слова к песне "Верните память" о российских военных в Сирии написала скандальный официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.