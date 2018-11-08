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      Украинский "Шершень" укусил оборонку России

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      Украинские "Шершни" будут защищать турецкие танки
      Украинские "Шершни" будут защищать турецкие танки / Wikimedia

      Информационная кампания России по дискредитации украинских комплексов активной защиты провалилась.

      Из Турции пришла отличная новость, а именно: там начат процесс производства и оснащения танков M60T Sabra комплексом активной защиты Pulat AKS. Казалось бы, причем здесь Украина? А при том, что Pulat AKS – лицензионная копия украинских комплексов активной защиты (КАЗ) "Шершень", он же "Заслон-Л".

      О том, что в этом году должно начаться производств КАЗ "Шершень" в интересах турецких заказчиков, было известно еще весной этого года, о чем я писал в статье "Украинские "Шершни" для турецких "Сабель". Что же, теперь украинские "Шершни", уже не "для", а в полном смысле "на" турецких "Саблях".

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      И, хотелось бы сейчас уделить внимание не банальному описыванию технических характеристик украинских КАЗ, в век поисковых технологий каждый желающий может и самостоятельно за пару секунд о них узнать, а ряд тематических информационных площадок под эту новость их обязательно уложат, а отметить два момента.

      Во-первых, это экспортную составляющую "Шершня", который после дебюта в Польше, где его устанавливали на легкие танки LC-08 "Anders" и БТР "Rosomak", заинтересовал Турцию. Причем, замечу, Турция – это не страна из разряда заботящихся о комплектации своих войск, но не воюющая, а потому делающая это лишь для галочки.

      Вооруженные силы Турции регулярно участвуют в боевых действиях, и именно фактор противостояния противнику с большим количеством ручных противотанковых гранатометов (РПГ) вынудил командование заняться вопросом повышения защиты своих танков, причем тщательно и со всей ответственностью.

      Во-вторых, КАЗ "Заслон-Л" как и любая новинка украинского ВПК столкнулся с серьезным "черным пиаром" со стороны России. И не мудрено, ведь украинская КАЗ стала прямым конкурентом для российских КАЗ "Арена", которые могут похвастаться на сегодня разве что продажей базовой комплектации Южной Корее по баснословной цене в 300 тысяч долларов.

      Да и сама украинская КАЗ выглядит более привлекательной в отличие от российской системы, ведь у нее и вес меньше, количество секторов и боевых элементов определяется по желанию клиента, более высокая скрытность и возможность установки на легкобронированные машины, и возможность снижения пробиваемости бронебойных подкалиберных снарядов.

      А потому, как минимум два фактора радуют – экспортный успех КАЗ "Заслон-Л" ("Шершень") и провал информационной компании России по дискредитации наших комплексов. Тем более на таком плацдарме как Турция. Причем, успех на турецком рынке может открыть ворота для наших "Шершней" и на другие площадки, где подобные комплексы не будут не лишними.

      Например, тот же Азербайджан, с его впечатляющим парком танков и боевих бронемашин, но в значительной степени оборудованном динамической защитой первого поколения.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Война на Донбассе Новости Турции Оружие
      Источник: Злой Одессит
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