Последствия непогоды обнародовали в сети утром 16 июня. На видео видно, что вода не успевает стекать желобами и просто льется на асфальт.

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На видео с Барабашово, которые обнародовали в сети, вода стекает на асфальт, но в торговые точки почти не попадает. Продавцы рынка о затоплении торговых точек не сообщали.

Вероятно, ливень был настолько сильным, что желоба крыш оказались слишком малы. Очевидцы сняли, как оттуда выплескивались потоки поды.

Потоп на рынке "Барабашово": видео телеграм-канала ХС

Какие последствия непогоды были накануне