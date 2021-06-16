Последствия непогоды обнародовали в сети утром 16 июня. На видео видно, что вода не успевает стекать желобами и просто льется на асфальт.
К теме Зима летом: в Кировоградской области выпал гигантский град – видео
На видео с Барабашово, которые обнародовали в сети, вода стекает на асфальт, но в торговые точки почти не попадает. Продавцы рынка о затоплении торговых точек не сообщали.
Вероятно, ливень был настолько сильным, что желоба крыш оказались слишком малы. Очевидцы сняли, как оттуда выплескивались потоки поды.
Потоп на рынке "Барабашово": видео телеграм-канала ХС
Какие последствия непогоды были накануне
- По состоянию на утро 16 июня из-за непогоды в Украине были обесточены 177 населенных пунктов. Это произошло в результате гроз и шквалистых ветров, которые были раньше.
- В Днепре 15 июня зафиксировали, как из-за обильного ливня затопило улицы города. Также там начало смывать асфальт.
- В этот день еще затопило улицы Николаева. Некоторые автомобили там почти полностью были под водой. За пол часа в городе выпало рекордное количество осадков.
- 15 июня непогода бушевала и в Одессе. Там были не только сильные ливни, но и шквальный ветер. В сети опубликовали удивительные видео, которые выглядят, как начало фильма о конце света.