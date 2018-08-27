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Потоп, разломанный асфальт и побитая машина: в Киеве произошел мощный прорыв трубы (фото, видео)

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На Печерске в Киеве образовалась воронка из-за прорыва трубы
На Печерске в Киеве образовалась воронка из-за прорыва трубы / unn.com.ua

В Киеве на Печерской площади произошел мощный прорыв трубы с горячей водой. В сети опубликовали фото и видео с места инцидента, на которых видно затопленную столичную улицу, разбитый асфальт и поврежденный автомобиль.

Об этом сообщают в Facebook-сообществе "dtp.kiev.ua".

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Сенсация. В Киеве на Печерске появилась горячая вода. В свободном доступе. При Янеке такого не было: можно и помыться, и принять грязевые ванны неподалеку от дома,
– иронично подписали впечатляющее видео в сети.

Добавим, что в результате прорыва на проезжей части появилась огромная дыра, а припаркованную неподалеку машину разбило кусками асфальта.

"На Печерске буржуи живут, они всегда с горячей водой", "Трубы следовало заменить, а сделали это, видимо, только на бумаге", – пишут люди в соцсетях.

авто Київ прорив труби
В Киеве прорвало трубу: разбило припаркованную рядом машину

Прорыв трубы на Печерске в Киеве:

 

Теги: Чрезвычайное происшествие Соцсети Новости Киева
Источник: 24 канал
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