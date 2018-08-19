Потоп в Киеве – результат коррупционных действий чиновников

Киев оправился от непогоды, коммунальщики справились с последствиями ливня. Однако в некоторых местах еще продолжаются ремонтные работы.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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В центре города возле Бессарабской площади горб из асфальта на месте канализации, которая сорвалась. Асфальт стелили по несколько метров за день до потопа.

Возле Верховной Рады провалился асфальт, а всю основу дороги вымыла вода. На улице Антоновича коммунальщики весь день делали ремонт, несмотря на выходной. По словам коммунальщиков, здесь уже около недели ведутся плановые работы по смене коммуникаций.

Эсперты сказали, что потопы в Киеве не только из-за большого количества воды или старых коммуникации, причиной также является то, что столицу сильно застраивают.

Трубы были рассчитаны на совсем другие нагрузки. Построили же большое количество домов, которые скачали инфраструктуру и она не расширялась. Это, по сути, результат коррупционных действий чиновников Киева в течение 25 лет,

– советник председателя "Укравтодора" Александр Кава.

Больше чем половина коммуникаций Киева требуют замены и Виталий Кличко пообещал, что до следующего ливня все проблемы будут решены.