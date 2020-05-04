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      Потоп в Киеве, фламинго на Николаевщине, спецназ против тигра: фото дня

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      "Автокатеры"
      "Автокатеры" / Фото Киев Автомобильный

      4 мая 2020 года – в этот день сайт 24 канала собирался порадовать вас только позитивными фото. Но мощный ливень в Киеве сломал планы – не опубликовать такие фотографии мы не могли…

      Небо "прорвало"

      Потоп у Києві
      Машины не ездили, а плавали / Фото       Киев Автомобильный

      После безумного дождя, который местами сопровождали обильный град и гроза, много улиц столицы затопило. Автомобили замирали на дороге, а некоторые буквально плавали по городу. Много фото и видео смотрите здесь.

      Смотрите видео! Зима в мае: в Карпатах выпал снег и свирепствуют метели

      Розовое настроение

      Фламінго на Миколаївщині
      Фламинго прилетели / Фото парк Тилигульский

      В ландшафтном парке "Тилигульский" на Николаевщине – неожиданный праздник: сюда впервые в истории прилетели розовые фламинго. Местные сотрудники увидели сразу 5 редких птиц на Тилигульском Лимане, понаблюдали за ними и сфотографировали. Этой красотой делимся с вами.

      В мире животных: Погладил – купи еду: в Мексике бездомный кот проводил людей к полке с кормом

      "Сафари" по-британски

      Мисливці за тигром
      Тот самый "тигр" / Фото ВВС

      Большой отряд полицейских устроил облаву в британском графстве Кент, сообщает ВВС. В спецоперации были задействованы вооруженные бойцы на вертолетах, они окружили "тигра, который сбежал из зоопарка". Но здесь к правоохранителям вышла 85-летняя местная жительница Джульетта Симпсон и рассказала, что это она сделала в лесу скульптуру тигра, которую кто-то принял за настоящего зверя. Правоохранители под смех и шутки лично познакомились с творением бабушки и сделали несколько фото на память.

      Природа такует! Африку атакует саранча – нашествие в 20 раз больше, чем в начале года: шокирующие фото, видео

      Монахи на карантине

      Монахи у Бангкоку
      Урок в таиландском храме / Фото Gettyimages

      В Бангкоке в буддийском храме Ват Молилокаярам монахи-новички посещают занятия в специальных масках, которые должны защитить их от заражения коронавирусом. Так старшие монахи беспокоятся о своих младших братьях...

      Важно знать! Обучение детей дома: 5 лайфхаков, которые должны знать все родители

      Необычный фотоподарок

      Адамс і Ле Галло
      Счастливы вместе / Фото [email protected]

      Звезды Голливуда – актерская пара Эми Адамс и ее муж Даррен Ле Галло впервые обнародовали свои фото со свадебной церемонии, которая состоялась еще 5 лет назад. Собственно, этому юбилею и посвящена публикация нежных фотографий, которые сразу произвели настоящий фурор в СМИ и среди поклонников пары. Но больше всего обрадовался Даррен, потому что жена так подписала фото: "Я рада отпраздновать нашу 5 годовщину супружеской жизни. Даррен Ле Галло, ты моя родственная душа. Люблю тебя!"

      Фото 3 мая: В гостях у Зеленского, массовое нарушение карантина и ужасный расстрел заключенных (18+)

       

      Теги: Мир животных Новости Николаева Новости Киева Непогода в Украине Фото дня
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