Потоп в Киеве, фламинго на Николаевщине, спецназ против тигра: фото дня

4 мая 2020 года – в этот день сайт 24 канала собирался порадовать вас только позитивными фото. Но мощный ливень в Киеве сломал планы – не опубликовать такие фотографии мы не могли…

Небо "прорвало"



Машины не ездили, а плавали / Фото Киев Автомобильный

После безумного дождя, который местами сопровождали обильный град и гроза, много улиц столицы затопило. Автомобили замирали на дороге, а некоторые буквально плавали по городу. Много фото и видео смотрите здесь.

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Розовое настроение



Фламинго прилетели / Фото парк Тилигульский

В ландшафтном парке "Тилигульский" на Николаевщине – неожиданный праздник: сюда впервые в истории прилетели розовые фламинго. Местные сотрудники увидели сразу 5 редких птиц на Тилигульском Лимане, понаблюдали за ними и сфотографировали. Этой красотой делимся с вами.

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"Сафари" по-британски



Тот самый "тигр" / Фото ВВС

Большой отряд полицейских устроил облаву в британском графстве Кент, сообщает ВВС. В спецоперации были задействованы вооруженные бойцы на вертолетах, они окружили "тигра, который сбежал из зоопарка". Но здесь к правоохранителям вышла 85-летняя местная жительница Джульетта Симпсон и рассказала, что это она сделала в лесу скульптуру тигра, которую кто-то принял за настоящего зверя. Правоохранители под смех и шутки лично познакомились с творением бабушки и сделали несколько фото на память.

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Монахи на карантине



​Урок в таиландском храме / Фото Gettyimages

В Бангкоке в буддийском храме Ват Молилокаярам монахи-новички посещают занятия в специальных масках, которые должны защитить их от заражения коронавирусом. Так старшие монахи беспокоятся о своих младших братьях...

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Необычный фотоподарок



Счастливы вместе / Фото [email protected]

Звезды Голливуда – актерская пара Эми Адамс и ее муж Даррен Ле Галло – впервые обнародовали свои фото со свадебной церемонии, которая состоялась еще 5 лет назад. Собственно, этому юбилею и посвящена публикация нежных фотографий, которые сразу произвели настоящий фурор в СМИ и среди поклонников пары. Но больше всего обрадовался Даррен, потому что жена так подписала фото: "Я рада отпраздновать нашу 5 годовщину супружеской жизни. Даррен Ле Галло, ты моя родственная душа. Люблю тебя!"

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