Потоп в Киеве: в госадминистрации объяснили, почему не справилась инфраструктура города

Киев продолжает оправляться после очередного масштабного ливня. Уже вторые сутки активно работают коммунальщики. А столичные руководители говорят: инфраструктура города просто не может справиться с такой ситуацией. В столичной госадминистрации сегодня созвали брифинг.

В центре Киева асфальт буквально вырвало из земли, за несколько дней его восстановили.

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Однако новое покрытие уже начало рассыпаться.

Выяснена причина. Там по этой же улице проходила прокладка тепловых сетей, были вырыты котлованы. Попадание потока воды в котлованы повлекло повреждение дорожного покрытия,

– отметил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев.

Буквально на соседней улице под торговым центром разлилась "горная река".

А вот здесь под землей расположен один из центральный торговых центров Киева, его сильно затопило. Вода продержалась вплоть до утра. Чтобы таких ситуация больше не случилось, во власти говорят, что все подобные объекты будут проверять на то, как они могут справиться во время таких форс-мажоров.

Есть поручение городского головы о проверке совместно с ГСЧС таких аналогичных объектов и торговых центров на предмет их способности противостоять стихии,

– рассказал заместитель мэра Киева Петр Пантелеев.

Говорят, что будут совершенствовать водосточные системы в наиболее уязвимых местах Киева, мол, климат меняется, и нужно быть готовым к украинским ливням.

Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыла мощная непогода: в столице ночью прошел сильный дождь с грозой, в результате чего значительному подтоплению подвергся ряд улиц, в частности, Крещатик. На улицах лежали поломанные ветки и поваленные деревья, вымытая грязь и мусор.